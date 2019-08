CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONITREVISO Che Treviso, sul fronte dell'accoglienza turistica, possa migliorare, come ammette lo stesso sindaco Mario Conte, sono d'accordo anche le opposizioni a palazzo dei Trecento. Troppi ristoranti chiusi, troppe serrande abbassate, intere vie del centro chiude per ferie, come la denunciato Lele Mora. Il commento è unanime: una città che a Ferragosto si svuota di trevigiani e si riempie di turisti, non può permettersi di respingere chi vuole mangiare, comprare. In una parola: spendere. «PASSO FALSO»«Fa piacere che la...