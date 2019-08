CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE REAZIONI Sindaci picchiati, l'Anci Veneto interviene sulla vicenda del sindaco di Caerano San Marco Gianni Precoma aggredito sabato scorso mentre tentava di convincere una famiglia nomade a sgomberare l'area di via dell'Artigianato esprimendo la propria solidarietà. «Si tratta di episodi vergognosi commenta la presidente Maria Rosa Pavanello in una nota che nulla hanno a che fare con i valori delle nostre comunità. Condanniamo con fermezza l'accaduto, è assurdo che un primo cittadino venga aggredito soltanto perché intende far...