SILEA «Cos'è successo a Emma?». «Perché non è guarita se è andata in ospedale?». «E perché quando noi prendiamo l'influenza riusciamo a stare meglio grazie alle medicine?». Sono solo alcune delle domande che i compagni di classe di Emma Vitulli hanno rivolto negli ultimi due giorni alle maestre e ai loro genitori. Nella scuola elementare di via Tiepolo a Lanzago di Silea nessuno riesce ancora a capacitarsi di quel banco vuoto, destinato a rimanere tale. Non i bambini della 5 A, la classe frequentata da Emma. E nemmeno quelli della 5 B, l'altra sezione. I due gruppi venivano spesso uniti per affrontare progetti assieme e attività condivise. I bambini si conoscono tutti. Adesso la sfida più difficile è spiegare qualcosa che nemmeno i grandi riescono a spiegarsi. Tanto più che neppure a livello scientifico è ben chiaro perché da un normale virus dell'influenza di tipo B si sia scatenata una rarissima complicanza che ha causato irreversibili danni cerebrali, portando la bambina di dieci anni alla morte nel giro di soli tre giorni. Finora in tutto il mondo sono stati registrati solo un centinaio di casi.

Le maestre hanno subito avviato un percorso per l'elaborazione del lutto. Mercoledì i compagni di Emma hanno scritto dei pensieri su dei fogli riempiendo un cesto sistemato sul suo banco vuoto. Ieri mattina la preside, Maria Pia Davanzo, ha incontrato gli alunni di entrambe le sezioni del quinto anno. «È stato un evento improvviso. Devastante. Ora è necessario gestire un'emergenza dal punto di vista emotivo spiega la dirigente ho parlato con i ragazzi e mi sono confrontata con i loro genitori. Le maestre stanno già sviluppando un lavoro prezioso. Tutti noi ci stringiamo alla famiglia per quanto accaduto. Non faremo mai mancare la nostra vicinanza».

Il Comune è in prima linea assieme alla scuola. Ieri il sindaco Rossella Cendron ha incontrato i genitori di Emma. Il primo cittadino conosce da tempo il papà Marco e la mamma Piera, così come i fratelli della piccola di dieci anni, Matteo, che è in prima media, e Alex, che ha 21 anni. Adesso a scuola si sta mettendo a punto un programma condiviso per l'elaborazione del lutto. «Questa comunità è caratterizzata da una forte coesione continua la preside lavoreremo tutti assieme per il bene dei bambini, che per fortuna a volte hanno risorse anche superiori a quelle degli adulti. Certo, sarà necessario un percorso di supporto per elaborare un evento così improvviso». Nessun alunno è rimasto a casa dopo la tragedia. Alcuni sono assenti perché costretti a letto dall'influenza stagionale. Ma non è scoppiato il panico.

Martedì pomeriggio tra i genitori si era diffusa la voce che Emma fosse stata uccisa da una forma di meningite. Poi la notizia è stata corretta: si è trattato di una rarissima complicanza cerebrale legata al virus della normale influenza. Non c'è alcun rischio di contagio. Le famiglie degli altri alunni sono state informate e hanno compreso a fondo quanto accaduto. Il problema non ha riguardato il tipo di virus, ma la reazione immunologica della bambina. Di conseguenza non c'è alcun rischio di contagio o di epidemia. «È una cosa matematicamente impossibile», ripetono dall'Usl della Marca. «In questo periodo di picco dell'influenza abbiamo diverse assenze, come capita in ogni scuola. Si tratta di una cosa assolutamente normale conclude Davanzo adesso porteremo avanti tutti assieme un percorso educativo specifico». Nel frattempo si attende che venga fissata la data del funerale. Non sono ancora state organizzate iniziative particolari. L'incredulità ha coperto ogni cosa. Ma di certo saranno in molti a voler salutare Emma per l'ultima volta. A cominciare proprio dai suoi compagni di scuola.

