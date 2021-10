Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE REAZIONIPOVEGLIANO La scuola alternativa no Pass che è stata aperta di punto in bianco in una vecchia casa di Povegliano finisce al centro di una serie di controlli incrociati. La prima a voler far chiarezza in merito al rispetto delle misure di prevenzione contro la diffusione del coronavirus è l'Usl della Marca. «Valuteremo tutti gli eventuali controlli con il servizio Igiene e sanità pubblica spiega Francesco Benazzi, direttore...