LE REAZIONI

PONTE DI PIAVE «Non mi sarei mai aspettato livelli così alti. Un metro d'acqua nelle case in golena. Ci siamo ritrovati con gli altri sindaci al mattino presto per capire come fare. Chiaramente la preoccupazione era palpabile». Questo il tono delle dichiarazioni di alcuni sindaci dei comuni lungo il Piave che nella notte tra sabato e domenica hanno vissuto ore d'ansia. I livelli non saranno stati quelli della storica piena di due anni fa. Ma di certo la tensione si poteva tagliare col coltello, soprattutto tra le famiglie che vivono in golena. Perché è qui che ieri il Piave ha colpito duro. E se nel tardo pomeriggio di ieri si è tirato un sospiro di sollievo. In ogni caso non ci si può rilassare: le previsioni meteo, specie quelle a monte, non sono buone. Ieri mattina alle 6 a Ponte di Piave il sindaco Paola Roma ha disposto lo sgombero di tutte le abitazioni della zona golenale. Stesso provvedimento in tutte le aree golenali anche degli altri comuni.

L'INCONTRO

AE alle 7,30 a Ponte c'è stato il vertice tra i primi cittadini di Ponte di Piave, Salgareda, San Biagio di Callalta e Zenson di Piave con i rispettivi comandanti della polizia locale. Con loro anche il geometra Franco Guerra del genio civile della Regione. Era il momento più difficile, con la piena attesa da entro poche ore. Il sindaco di Ponte di Piave Paola Roma non nasconde la propria preoccupazione: «I sopralluoghi eseguiti dai tecnici della Protezione civile e dell'amministrazione comunale hanno evidenziato uno scenario ad alto rischio e di vulnerabilità dell'area golenale. Ecco perché abbiamo ordinato lo sgombero di tutte le abitazioni all'interno dell'area arginale. Una decisione obbligata». Alberto Cappelletto, primo cittadino di San Biagio di Callalta ricorda quanto accaduto nel 2018: «Il livello della piena ha lambito qualche abitazione e ha creato danni e disagi, ma fortunatamente non come due anni fa. Al momento nella nostra zona golenale abitano una sessantina di famiglie, non tutte però sono volute uscire di casa».

PAURA

Daniele Dalla Nese, sindaco di Zenson di Piave tira un sospiro di sollievo per lo scampato pericolo. Alla fine, la giornata di mal tempo si è ridotta a pochi danni e tanta paura: «Abbiamo vissuto momenti migliori, questo è chiaro. Ma fortunatamente dopo la paura della notte appena trascorsa, il livello è diminuito. Qui a Zenson l'acqua ha raggiunto i 9 metri e 10 centimetri. E sono davvero tanti, nessuno si aspettava livelli di questo tipo. Nel 2018 abbiamo raggiunto il limite massimo, 12 metri e 20 centimetri». E ancora: «Abbiamo aperto il Coc stanotte e credo lo chiuderemo domani (oggi) a Mezzogiorno se tutto andrà bene. Di certo rimaniamo in allerta». Andrea Favaretto, primo cittadino di Salgareda, non nasconde la sua sorpresa: «Siamo arrivati ai 9 metri che per noi è un livello molto alto. Tutte le case in golena hanno avuto almeno un metro d'acqua. Una piena così sinceramente non me l'aspettavo. Significa che si sono presentati diversi fattori. In primis in montagna ha piovuto parecchio mentre il mare non riceveva. Lo scirocco è stato determinante. Ad ogni modo i danni si sono verificati tutti nella zona golenale». Oltre alla sicurezza pubblica, il maltempo colpisce duramente, una volta ancora, il settore agricolo. Il direttore provinciale della Coldiretti, Antonio Maria Cirri, sui danni del maltempo non è ottimista: «È prematuro ipotizzare un dato oggi (ieri, nda) visto che l'acqua purtroppo deve ancora scendere. Chiaramente stiamo verificando ma potremmo essere più precisi credo verso martedì».

G. Ror.

