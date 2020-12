LE REAZIONI

PONTE DI PIAVE Il Piave sta calando, la situazione torna lentamente alla normalità. Ma quanta paura e apprensione tra sabato e lunedì, con decine di famiglie dell'area golenale che non hanno mai chiuso occhio. Il fiume era tornato minaccioso, là dove tutti hanno ancora negli occhi quanto accaduto a fine ottobre 2018, quando si rischiò una disastrosa alluvione. Dalla mattinata di ieri non c'era più l'emergenza di 48 ore prima: ad ogni modo alcune famiglie dell'area golenale sia di Ponte di Piave e Salgareda che in destra Piave di San Biagio di Callalta e Zenson, devono ancora far ritorno a casa. Come segnalato dal sindaco di Salgareda, Andrea Favaretto, sono state diverse le case con almeno un metro d'acqua all'interno. In questo comune sono stati 17 i nuclei familiari temporaneamente sfollati. Una ventina invece quelli che vivono nell'area golenale di Ponte di Piave, in parte rimasti ai piani alti delle rispettive abitazioni. Oltre 60 le famiglie in allerta a San Biagio, ma dopo la grande paura monta anche la polemica. Più di qualcuno ha infatti lamentato errori nelle comunicazioni ufficiali circa la reale portata del Piave.

LE LAMENTELE

«Attendevamo un evento importante, ma non di questo livello» ha commentato il primo cittadino di Salgareda. Nel comune diversi i danni alla Casetta Parise in golena, dimora un tempo dello scrittore Goffredo Parise. I proprietari hanno controllato l'esterno della struttura: «Le pulizie potrebbero iniziare giovedì. Dentro c'erano 80 centimetri di acqua ed è crollata una copertura, una struttura dove si mettevano le bombole per il riscaldamento». Degli abitanti della golena di Ponte di Piave, circa 40 persone, alcuni sono ospitati da parenti, altri hanno deciso di rimanere a casa, al secondo piano. Tra loro la famiglia Zanot in via Zattere: «Abbiamo lavorato tutto il fine settimana per rimettere in sesto la casa, con i mezzi di nostra proprietà per cercare di salvare il salvabile. Abbiamo diversi danni che quantificheremo nei prossimi giorni. Tutti sono nelle stesse condizioni. Il problema? I dati che arrivano dall'alto Piave. Ci erano stati segnalati 800 metri cubi al secondo in arrivo, ce ne siamo trovati 1.500 e il piano terra è andato sotto». In via Zattere il fondo è allagato, ci sono fango ovunque e un vento gelido. Nell'abitazione della famiglia Knevel sono in parecchi a lavorare. Tutti con scope, cappuccio, stivali di gomma. «Altri amici stanno arrivando per darci una mano. Qui è andata sotto un'altra volta. Abbiamo rivissuto l'incubo del 2018. Bisogna fare qualcosa. Qualche mese fa sono stati eseguiti dei lavori di pulizia del letto del Piave. Forse dovevano scavare di più. Inoltre c'è da ragionare sulla quantità d'acqua che arriva dalla montagna. Non può essere che a ogni piena noi andiamo sotto».

L'APPELLO ALL'ATTENZIONE

«Alle 14, dopo aver eseguito un sopralluogo con i vigili urbani e la Protezione civile lungo le aree interessate dall'esondazione, abbiamo notato che la situazione si è evoluta e stabilizzata ha spiegato il sindaco di Ponte di Piave, Paola Roma. Non ci sono più rischi per la popolazione e nemmeno situazioni di potenziale pericolo direttamente collegabili alla piena». In comune di San Biagio di Callalta, dove l'emergenza ha riguardato 66 famiglie, si sono verificati interventi in serie da parte degli Alpini di San Biagio e Fagarè, della Protezione civile e della polizia locale in diverse zone. Il sindaco Alberto Cappelletto spiega: «Per trasferire definitivamente queste famiglie servirebbero risorse importanti. Ho visto che la Regione sta cercando di favorire questi aiuti ma non dobbiamo dimenticarci poi di quelli che risiedono da sempre in queste aree, è la loro vita. Il trasferimento non è così semplice». Il sindaco Daniele Dalla Nese di Zenson ieri mattina ha invitato i cittadini a non abbassare la guardia anche se la piena stava scendendo: «L'aggiornamento dei livelli idrometrici delle 9 (di ieri, ndr) dava il Piave in continua decrescita. All'asta idrometrica il livello era di 4,50 metri. Tuttavia come da bollettino di criticità emanato lunedì dalla Protezione civile regionale vige ancora sul nostro territorio lo stato di preallarme per il rischio idraulico, oltre allo stato di attenzione per il rischio idrogeologico relativo a fiumi e canali».

Gianandrea Rorato

