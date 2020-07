LE REAZIONI

«Ovviamente la notizia non mi riempie di gioia. Ma voglio guardare il bicchiere mezzo pieno: i controlli funzionano. E di questo devo ringraziare Usl e prefetto. Ma è evidente una cosa: con un'emergenza Covid in corso non possiamo più prevedere una struttura che contiene oltre trecento persone. Ne va anche della loro incolumità». Il sindaco Mario Conte si ritrova, per la seconda volta in meno di due mesi, a dover fronteggiare un'emergenza Covid all'interno dell'ex caserma Serena, centro d'accoglienza che attualmente ospita 330 richiedenti asilo. E ancora una volta la tensione sale in vista della maxi operazione in programma per oggi, quando tutti gli ospiti e gli operatori verranno sottoposti a tampone. L'ultima volta, a giugno, è finita con una mezza rivolta, con tanto di medici tenuti in ostaggio e intervento deciso delle forze dell'ordine per riportare la calma e individuare i capi della sommossa. L'augurio è che oggi, quando gli operatori dell'Usl torneranno nuovamente nell'ex caserma, non si vedano più le stesse scene. «Sono fiducioso - dice il sindaco - abbiamo spiegato in tutte le maniere ai ragazzi che i tamponi, in queste situazioni, sono fondamentali e che vanno fatti». Il problema è che per molti ospiti restare una giornata nel centro, se non di più, vuol dire perdere giorni di lavoro. Ma è inevitabile. E per evitare che qualche testa calda si faccia prendere dal nervosismo, è previsto uno schieramento in massa di polizia e carabinieri.

L'ANALISI

«Do atto alla cooperativa che gestisce la struttura di aver seguito con molta attenzione tutti i protocolli - ammette il sindaco - e anche grazie a questo le tre persone positive sono state subito individuate. E questo va bene. Però è necessario fare una riflessione: con i rischi di contagio che ci sono bisogna ripensare la presenza nel territorio di simili strutture. Al prefetto ho chiesto, per prima cosa, che a tutti gli ospiti e agli operatori venga eseguito un tampone. E verrà fatto domani (oggi ndr). Poi ho chiesto un appuntamento per parlare del futuro dell'ex caserma: tenerla così, adesso, è un rischio che non possiamo più correre. Lo Stato deve fare la sua parte e ne parlerò al prefetto, con cui la collaborazione è massima. I 330 ragazzi, durante il giorno, sono liberi di andare ovunque. Ed è un bene visto che in tanti si sono anche trovati un lavoro. Però, adesso, i rischi sono troppi. Per tutti».

IL FUTURO

E mentre a Treviso si fronteggia l'ennesima emergenze rimane viva l'eventualità che, prossimamente, possano arrivare nella Marca nuovi richiedenti asilo tra quelli sbarcati da poco a Lampedusa. In prefettura assicurano che richieste non ne sono arrivate, ma fino a quando l'emergenza sbarchi non cesserà tutte le soluzioni restano aperte. Per questo il sindaco ha deciso di incalzare con forza le autorità: il centro di accoglienza nell'ex caserma va chiuso o quanto meno completamente ripensato.

Paolo Calia

