LE REAZIONI

CASTELFRANCO Sartoretto positivo al Covid 19, Stefano Marcon propone lo stop alla campagna elettorale dal vivo ma gli altri candidati non sono d'accordo. «Noi abbiamo detto stop alla campagna elettorale in presenza affinché quest'ultima sia leale ed equilibrata e paritaria», afferma Marcon. Ma lo stop alla campagna elettorale di piazza, ai gazebo e al confronto con i cittadini non è una soluzione che entusiasma tutti e gli altri candidati, Maria Gomierato, Lorenzo Angelo Zurlo e Cristian Bernardi affermano coralmente: «La squadra non è fatta solo dal candidato sindaco, ci sono i consiglieri che possono portarla avanti».

L'ACCUSA

«Trovo molto grave che il sindaco abbia reso pubblico lo stato di salute di un suo cittadino afferma Maria Gomierato, candidata di Noi, la civica . Un fatto grave sia dal punto di vista etico sia da quello politico vista la circostanza. Un sindaco ha un dovere di riservatezza e io mi sarei aspettata piuttosto una sua telefonata a Sartoretto per sapere come sta e per esprimere solidarietà. Forse Marcon ha qualche problema a gestire le date e gli incontri pubblici, per questo vuole fermare gli incontri dal vivo, a me sembra una grande forzatura. Le squadre sono fatte da tante persone oltre al candidato». Solitamente nei fine settimana, in piazza Giorgione, sotto i portici o vicino al parcheggio, ci sono i banchetti dei vari partiti intenti a raccogliere firme o semplicemente a parlare con i cittadini. Un confronto diretto che è da sempre stato il filo conduttore delle campagne elettorali e che quest'anno potrebbe venire a mancare, almeno fino al prossimo 2 settembre, giornata in cui Sebastiano Sartoretto dovrebbe finire la quarantena. «Per me la campagna elettorale dovrebbe andare avanti dal vivo comunque afferma Cristian Bernardi del Movimento 5 Stelle Con il distanziamento sociale, le mascherine e tutte le precauzioni del caso non vedo quale sia il problema. Mi dispiace per Sartoretto che perde buona parte della campagna elettorale che meritava di condurre dall'inizio alla fine visto l'impegno messo in questo progetto. Gli faccio tanti auguri». Una campagna elettorale che sin dalle sue prime battute è apparsa diversa da quella di 5 anni fa, fomentata dai mezzi di comunicazione veloce, mail, messaggi e soprattutto social network.

I SOCIAL

«La nostra solidarietà al candidato Sartoretto afferma Lorenzo Angelo Zurlo di Punto d'Incontro . Se che altri candidati sono d'accordo nel fermare la campagna elettorale dal vivo: noi siamo pronti a fare delle dirette su Instagram e Facebook e anche ad attivare un numero telefonico diretto dove i cittadini che non utilizzano i social network possono parlare direttamente con me. Ci teniamo però a ricordare che si sta votando anche per i consiglieri che appoggiano il sindaco e che possono quindi portare avanti le idee e gli obiettivi della lista intera incontrando le persone nel rispetto delle norme di contenimento del Covid 19». Lo stop della campagna elettorale non preoccupa il candidato della coalizione di centro sinistra, Sebastiano Sartoretto che si è già attrezzato per lavorare dalla propria abitazione. «Farò una campagna elettorale da casa mia con altri mezzi spiega Sartoretto di Castelfranco Merita Non potrò uscire fino al 2 settembre, potrò farlo solamente quando sarà accertata la negativizzazione, fino ad allora rimarrò a casa e procederò con il lavoro da qui» Al suo fianco ci sarà la squadra menzionata anche dagli altri candidati. «Il circolo del partito democratico di Castelfranco conferma il proprio impegno alla competizione elettorale con la propria numerosa squadra di candidati consiglieri comunali e con tutto l'apparato dei militanti che sicuramente correranno con ancora più entusiasmo» riferisce a nome del circolo la segretaria Teresa Spaliviero.

