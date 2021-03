LE REAZIONI

ASOLO «Situazione critica, era inevitabile». L'introduzione, da giovedì, della didattica a distanza al 100% dalla seconda media alla quinta superiore rappresenta la naturale conseguenza di una situazione che, complessivamente, nei centri dell'ex Usl 8, da Asolo a Nervesa, da Valdobbiadene a Castelfranco, ha sforato limiti e parametri che permettevano una seppur parziale didattica in presenza. Con 268 contagiati su 100mila abitanti non ci sono del resto margini per scelte diverse. E i sindaci dei Comuni più grandi del distretto, Castelfranco, Montebelluna, Asolo e Valdobbiadene non hanno alcun dubbio sull'inevitabilità della didattica a distanza. Che, forse, rappresenta anche l'unica vera possibilità di frenare il contagio e provvedere con maggiore serenità ai vaccini. «Quanto accade nel distretto di Asolo - dice il sindaco di Castelfranco e presidente della Provincia Stefano Marcon - è assolutamente inevitabile alla luce dei numeri, dato che abbiamo raggiunto la soglia di 268 contagiati su 1.000 abitanti. Spero il provvedimento assunto in questo distretto serva da monito per ragazzi e famiglie degli altri due, dove gli studenti continueranno ad andare a scuola; magari, quegli stessi studenti pensano di uscire il sabato e la domenica. Capisco il desiderio di socializzare dei giovani, so che stare assieme con i coetanei è un loro diritto, ma questo è il momento di fare ancora dei sacrifici». Anche il sindaco di Asolo Mauro Migliorini condivide, alla luce dei numeri, la decisione presa. «È una misura che avevo già chiesto la settimana scorsa - dice - la situazione nella zona è più che mai critica soprattutto per la velocità di incremento dei contagi. Otto giorni fa eravamo a 20, ora siamo a 80. Si stanno verificando anche problemi nelle aziende, che si fermano a causa delle positività. Credo quindi che la chiusura delle scuole rappresenti una scelta obbligata».

E continua: «Stiamo ripiombando nella situazione di novembre, il primario dell'ospedale di Vittorio Veneto riferisce che sta arrivando alla saturazione e che buona parte dei ricoveri è della nostra zona. Quindi non ci sono alternative, anche se fra le famiglie ovviamente da un lato c'è chi capisce dall'altro chi non è convinto di nulla». Da Montebelluna il sindaco Elzo Severin, che si è espresso da sempre contro la didattica in presenza alla luce dell'elevato numero di contagi, afferma: «Ho sempre detto che la strada per uscire dalla pandemia è rappresentata da isolamento da un lato, vaccini dall'altro, quindi la chiusura mi trova favorevole, anche se per quanto riguarda le scuole medie inferiori del Comune al momento non abbiamo classi in quarantena, mentre abbiamo tre classi delle primarie a casa. Quindi non siamo nella situazione del Comune di Asolo, ma credo comunque che la chiusura sia positiva».

Anche il sindaco di Valdobbiadene Luciano Fregonese è convinto dell'opportunità della decisione assunta. «L'indice di contagio è elevato e poco importa se oggi ci siano o non classi in quarantena: se non ce ne sono oggi potrebbero essercene domani e la scorsa settimana c'erano ragazzi a casa. Le persone possono avere tante opinioni diverse, ma quando si ha la responsabilità di assumere decisioni queste vanno prese. E basta. Le scuole aperte comportano una mobilità di famiglie e ragazzi, inoltre quando si cercano di limitare le restrizioni poi si vede quali sono i comportamenti di giovani e adulti. Ed è innegabile che ora siamo dentro nella pandemia come un anno fa, con la differenza che sappiamo bene cosa può derivare dalla scelta di mettere in movimento centinaia di ragazzi. Quindi non resta che agire di conseguenza. Dobbiamo pure evitare le occasioni che incentivano movimento e contatti, anche perché ora siamo di fronte a una aggravante: una variante del virus più trasmissibile che quindi comporta un maggiore rischio. E' giusto quindi fermarci un attimo e accelerare sui vaccini».

