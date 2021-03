LE REAZIONI / 2

MONTEBELLUNA Il timore di nuovi lockdown, l'onda lunga della crisi seguita alla pandemia e l'insofferenza a restrizioni che si preannunciano sempre più pesanti. Il virus non accenna a svanire e anzi i contagi continuano ad aumentare, facendo scattare l'allarme in tutto il territorio. Oltre ad uno stop totale di due o tre settimane, ci sarebbe una seconda ipotesi, al fine di bloccare l'avanzare del coronavirus: una super zona rossa che porterebbe i negozi, i bar e i ristoranti a chiudere nel fine settimana, anticipando il coprifuoco alle 19, o al massimo alle 20. La situazione nell'area Montebelluna-Castelfranco è critica con l'indice contagi salito a 288 ogni centomila abitanti: ancora troppi i positivi, i malati gravi e i defunti.

LE PREOCCUPAZIONI

I venditori e i baristi a Montebelluna si dividono: alcuni sono favorevoli al lockdown totale, a patto che porti ad una soluzione concreta e ad un ritorno alla normalità, senza trascinare ulteriormente questa sofferenza. Altri sono contrari, poiché un'altra chiusura porterebbe alla morte del commercio e a perdite irrecuperabili. «Viviamo in un clima di incertezza e dobbiamo ricominciare tutto da capo» afferma la titolare di una gioielleria, «questo sarebbe il periodo migliore per noi, con cresime, comunioni e matrimoni ma non essendoci più, puntiamo solo su anniversari e compleanni». E continua: «Siamo stanchi e abbiamo voglia di investire. Continueremo con le vendite on-line e a domicilio, anche se non sarà la stessa cosa». Anche il settore della moda e dell'abbigliamento non può permettersi un altro lockdown come quello dello scorso anno. Questi negozianti avevano iniziato a vedere lì una luce in fondo al tunnel, prima nel mese di maggio dello scorso anno con la riapertura e ora grazie alla zona gialla di febbraio. Ma adesso, in zona arancione, tutto il settore è ripiombato nel buio, perché i clienti hanno giustamente timore delle conseguenze derivanti dallo spostamento tra comuni e i negozi sono vuoti. «Dobbiamo investire per l'assortimento primaverile e una chiusura ci porterebbe ad avanzare tantissimi capi. Non sappiamo come organizzarci», dice il titolare di una negozio d'abbigliamento. E un altro, con un sospiro di sconforto afferma: «È stato un anno che ci ha colpito pesantemente e, inoltre, non veniamo considerati e rappresentati abbastanza». E prosegue: «Siamo in guerra e abbiamo l'arma, cioè il vaccino. La soluzione esiste ed è la produzione di quest'ultimo. Con un nuovo lockdown ci ritroviamo al punto di partenza o addirittura in condizioni peggiori. La perdita del nostro settore è netta e memori del primo lockdown, il secondo poteva essere evitato».

LE DIFFICOLTA'

Anche per i baristi la situazione è critica e dicono: «In zona arancione sopravviviamo soprattutto grazie all'asporto, ma dobbiamo anche vivere. Chiudendo tre settimane rischiamo di buttare via i prodotti e di rimetterci denaro, anche perché l'affitto e i costi fissi non si abbassano». Una nuova chiusura significherebbe, quindi, un duro colpo dal punto di vista economico ma anche morale e psicologico. Sono molti i negozianti e i baristi di Montebelluna che si lamentano, inoltre, del mancato rispetto delle regole di troppe persone e chiedono alle forze dell'ordine di inasprire e aumentare i controlli, per evitare assembramenti e favorire il distanziamento sociale. Visto il preoccupante aumento dei contagi, si avvicina, quindi, l'ipotesi di un lockdown specie nell'ex distretto di Asolo, il più duramente colpito dalla pandemia durante la seconda ondata. La speranza è che l'eventuale chiusura totale, assieme alla vaccinazione possa rivelarsi la ricetta giusto per uscire finalmente dall'incubo in cui è piombato il mondo intero. Una cura a cui però tante attività guardano con comprensibili timori.

Benedetta Basso

