LE REAZIONI / 1

CASTELFRANCO Indice rt in rapida ascesa e rischio consistente di diventare enclave rossa in una provincia arancione. Castelfranco si prepara in sostanza al peggio. Ma le attività commerciali della città sono solidali con le decisioni del governo. «La priorità è la salute. Meglio un lockdown duro per un paio di mesi che questo continuo stop and go. Noi abbiamo riaperto tre giorni fa. È stato un anno difficile: abbiamo approfittato per fare un consistente restyling ma ora la nostra intenzione è rimanere aperti per dare un servizio ai clienti e una prospettiva ai nostri lavoratori». Valentina Zanon è il direttore dell'albergo Alla Torre. Chiuso a marzo 2020, riaperto in settembre, poi richiuso a Natale. «Abbiamo un minimo di movimento dal lunedì al giovedì con il business, ma il turismo è azzerato. E lo sarà a lungo. Comprendo i disagi di ristoranti e bar però nulla è paragonabile a quello che sta subendo il settore alberghiero. Le prospettive sono nebulose. E da quando riusciremo a vincere il virus per il nostro settore la ripartenza sarà come minimo a un anno».

L'ATTESA

Alla libreria Massaro si attende di vedere l'eventuale Dpcm. «Nel primo vero lockdown siamo rimasti chiusi con la possibilità di fare però spedizioni - assicura Claudio, addetto alle vendite - poi però abbiamo dovuto chiudere tutto. Ora restiamo in attesa di capire cosa potrebbe succedere. Certamente la priorità è la salute, ma è indubbio che anche il nostro mercato abbia sofferto molto, nonostante la lettura abbia rappresentato un rifugio in epoca pandemica». Il Bistrò Giustino, in piazza Giorgione, sta continuando a lavorare con asporto e servizio mensa. Ma si dice favorevole all'ipotesi chiusura weekend. «Sabato e domenica a Castelfranco c'è un numero di persone preoccupante. Le capisco, non sanno cosa fare. Però la chiusura alle 18 ha fatto sì che dalle 17 si scatenasse l'inferno. Massima concentrazione. E i contagi volano». Quindi oggi è un sì alla zona rossa. «Non c'è molto da fare, se l'rt è alto è meglio. Sarei stato favorevole anche a una chiusura netta in ottobre per salvare Natale. Se tenere duro due mesi ci porterà a fare l'estate dico: andiamo in rossa». Tra asporto e servizio mensa comunque l'attività di Alessandro Coppo non ha sofferto più di tanto. «A mezzogiorno ho subito delle perdite ma più limitate rispetto a chi lavora la sera. Noi in più facciamo servizio mensa. Ora dovremo capire, se si ritorna in rossa, se ci conviene tenere aperto. Perché se perdiamo le aziende è meglio chiudere».

L'OPINIONE

Jennifer Salvador, titolare di Peperosa in castello, va controcorrente. «Se è necessario per la nostra salute chiudiamo. Lo dico contro i miei interessi perché sto lavorando moltissimo, ma voglio essere positiva. Se questo può portare ad avere una soluzione a breve, nell'arco di due mesi, facciamo l'ultimo sforzo. Mi dispiace per i ristoranti e i bar, ma se non abbiamo alternativa approfittiamo di questo tempo per riposarci, ripensare l'offerta, investire. Io ho fatto così nell'ultimo anno». Non si scoraggia Jennifer, e i numeri sono dalla sua parte. «Soffro perchè in generale la situazione è delicata, ma per quanto mi riguarda ho visto risultati, forse perchè ho sempre voglia di lottare e non mi scoraggio». Il suo segreto? Non fare e-commerce. «Chi vuole viene nel mio negozio per mezzora di bellezza. La gente ha bisogno di contatto umano, di regalarsi qualcosa di bello e di gratificarsi non avendo più una vita normale. Oggi ci salvano le cose belle. È venuta una ballerina due giorni fa aspettava l'esito di un'audizione, si è regalata un paio di orecchini. Era felice. In questi tempi tribolati e insicuri c'è bisogno anche solo di un po' di luce addosso per stare meglio».

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA