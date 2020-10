LE RASSICURAZIONI

TREVISO Le persone che sviluppano sintomi simil influenzali, compatibili con l'infezione da coronavirus, devono chiamare il medico di famiglia. Non precipitarsi al pronto soccorso. Ma chi ha problemi di salute che non riguardano il Covid-19, a partire dai pazienti oncologici, non deve avere alcun timore a rivolgersi all'ospedale. «Nessuno deve avere paura di entrare in ospedale chiarisce Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca perché i percorsi Covid sono differenziati dagli altri. I pazienti positivi sono concentrati e isolati nelle unità di Malattie infettive e Pneumologia. Il resto è Covid-free. Tutto il personale, inoltre, ha una particolare attenzione verso i pazienti oncologici ed ematologici».

Il numero uno della sanità trevigiana predica calma. L'epidemia da coronavirus non va sottovalutata. Gli ospedali, però, stanno continuando a portare avanti tutte le attività. Al momento ci sono solamente dei rallentamenti per consentire le sanificazioni tra una prestazione e l'altra. Le liste d'attesa potranno allungarsi. Ma non è stato sospeso alcun servizio. Tutti sono chiamati a rispettare le misure di prevenzione contro la diffusione del Covid-19. Non ci sono altre limitazioni.

Proprio per continuare a controllare l'andamento dell'epidemia, intanto, l'Usl sta per aprire due nuovi punti tampone: uno in modalità drive-in nella zona industriale di Dosson di Casier e l'altro, con accesso pedonale, all'interno dell'ex ospedale Guicciardini di Valdobbiadene. Si sta lavorando per riuscire ad attivare il nuovo Covid Point di Dosson già dal primo novembre. «Contiamo di arrivare a eseguire tra i 500 e i 700 tamponi rapidi al giorno a Dosson specifica Benazzi questo ci permetterà di sgravare il punto tamponi dell'ex dogana di Treviso, che ormai ha di gran lunga superato i mille test al giorno». Poi toccherà a Valdobbiadene. Si partirà il 4 novembre. Il nuovo Covid Point sarà operativo il mercoledì e il venerdì, dalle 14 alle 17.45, al piano zero dell'ex Guicciardini. Qui si punta a 170 tamponi al giorno. «Si potrà accedere esclusivamente su prenotazione specificano dall'azienda sanitaria l'accesso sarà consentito solo a piedi, dall'ex portineria, per gli utenti con prescrizione medica o per quelli inviati dal dipartimento di Prevenzione, ai quali verrà richiesto di esibire la prescrizione o la mail di convocazione». (m.fav)

