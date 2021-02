LE PROSSIME TAPPE

TREVISO Oltre 22mila persone da vaccinare contro il coronavirus entro la fine di febbraio. Per poi continuare dall'inizio di marzo immunizzando i lavoratori dei servizi essenziali. A partire dagli insegnanti e dal personale delle scuole, adesso inserito tra le categorie prioritarie da coprire il prima possibile. Vuol dire oltre 12mila persone: più di 9mila docenti e 3mila addetti tra assistenti e collaboratori scolastici in servizio negli istituti del trevigiano. Sono questi gli obiettivi tracciati nel calendario messo a punto dall'Usl della Marca, contando sulla puntuale consegna di almeno 7mila dosi a settimana della Pfizer, più il siero di Moderna e in prospettiva quello di AstraZeneca.

IL TERRITORIO

L'apertura della campagna vaccinale anti-Covid alla popolazione è fissata per il 16 febbraio. Si comincia dagli ottantenni. L'azienda sanitaria ha già iniziato a spedire le lettere di convocazione ai 7.500 trevigiani nati nel 1941. Nel dettaglio, si vedranno fissare l'appuntamento tra il 16 e il 26 febbraio. Dove? Sono stati individuati quattro centri straordinari: il Bocciodromo di Villorba per il distretto di Treviso, l'ex Foro Boario di Oderzo, il Palaingresso di Godega di Sant'Urbano per il distretto di Pieve di Soligo e il centro culturale Casa Riese a Riese Pio X per il distretto di Asolo. Dal 22 febbraio, poi, verranno convocati anche i 7.526 trevigiani nati nel 1940. Sempre nelle stesse sedi. «Abbiamo iniziato a inviare le lettere di convocazione con l'appuntamento fissato. Chi per qualche ragione non vorrà o non potrà presentarsi è chiamato a disdirlo, facendo riferimento al telefono indicato nella stessa lettera spiega Francesco Benazzi, commissario dell'Usl abbiamo visto che oltre il 60% degli anziani ha il cellulare. Oltre alla lettera, verrà inviato un sms. Gli altri, invece, verranno contattati anche via telefono». Il richiamo a 21 giorni verrà fissato al momento della prima iniezione. I centri vaccinali straordinari per ora sono quattro. Qualcuno sperava fossero di più. Ma potrebbero presto aumentare. «I sindaci ci hanno messo a disposizione 60 sedi con le caratteristiche adeguate specifica Benazzi l'idea è di utilizzarle non appena ci saranno abbastanza dosi per far partire la vaccinazione di massa». Si pensa per l'inizio di marzo. Questa passa per la collaborazione con i medici di famiglia. Loro sono pronti. Ma solo quando saranno a loro volta tutti vaccinati. Per questo l'Usl ha anticipato i tempi: dall'8 all'11 febbraio verranno vaccinati tutti i camici bianchi, gli specialisti del territorio, i liberi professionisti, gli infermieri, i medici in formazione e gli iscritti al sesto anno di Medicina che lavorano negli ospedali. Più i 750 dentisti in servizio negli ambulatori della Marca. A colpi di 750 vaccini a seduta, verranno immunizzate complessivamente 6mila persone. Le iniezioni verranno eseguite in tre centri, uno per distretto: l'ospedale di Treviso, il centro culturale Casa Riese a Riese Pio X e il Palaingresso di Godega. I richiami potranno poi essere programmati tra il primo e il 4 marzo. Dopodiché l'Usl e i 512 medici di famiglia uniranno le forze per vaccinare i lavoratori dei servizi essenziali.

A MARZO I LAVORATORI

«In attesa dell'accordo nazionale, prevediamo di vaccinare dall'inizio di marzo gli insegnanti, le forze dell'ordine, i farmacisti, gli autisti dei bus e delle corriere della Mom e così via tira le fila Benazzi se le forniture dei vaccini verranno confermate, continueremo così». Per la vaccinazione di massa non si userà il siero Pfizer, che va conservato a 75 gradi sottozero. Si punta sul siero di Moderna (che una volta scongelato può rimanere a temperatura di frigorifero per un mese) e su quello di AstraZeneca, gestibile come l'antinfluenzale. Di seguito potrebbe aggiungersi pure il siero targato Johnson&Johnson, che però al momento non è ancora stato autorizzato. Oggi, intanto, verrà terminato il giro dei richiami sul personale delle strutture private convenzionate: San Camillo di Treviso, Giovanni XXIII di Monastier e Oras di Motta. Il 12 febbraio si concluderanno i richiami anche nelle case di riposo, iniziando contemporaneamente con le prime dosi nelle strutture dove c'erano infezioni da Covid in corso. E il 13 febbraio, nelle stesse strutture utilizzate per gli ottantenni, verranno vaccinate 1.500 persone con disabilità delle comunità alloggio e dei centri diurni.

Mauro Favaro

