LE PROCEDURE

TREVISO Una nuova task force per andare a caccia del coronavirus nelle scuole. La squadra è pronta. L'Usl della Marca l'ha costituita in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico, fissato per il 14 settembre, ampliando l'equipe che ha il compito di gestire gli isolamenti e di effettuare i test. Tutti si augurano che non serva. Ma l'azienda sanitaria non si farà trovare impreparata. «Abbiamo creato una task force specifica composta da 60 specialisti che fanno capo al servizio Igiene e sanità pubblica», fa il punto Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca. Toccherà a loro intervenire davanti a casi sospetti. Le linee guida prevedono che gli alunni che dovessero sviluppare qualche sintomo a scuola vengano direttamente isolati in una stanza dell'istituto. Dopodiché verranno avvisati i genitori e, contemporaneamente, la task force dell'azienda sanitaria. Nel caso in cui dovesse essere confermata la positività al coronavirus, verrà controllato anche il resto della classe.

IL NODO

Lo screening preventivo eseguito su quasi 10mila insegnanti, intanto, ha fatto emergere 18 contagi confermati. Per questi è già scattato l'isolamento. In tutto ciò resta ancora da capire come partirà il nuovo anno scolastico. Ormai manca meno di una settimana. La call veloce nazionale pensata per coprire stabilmente altre cattedre non ha portato grandi risultati. Sono pochissimi gli insegnanti di altre regioni che hanno deciso di accettare l'immissione in ruolo nel trevigiano. Per il rischio Covid ma anche e soprattutto perché le norme prevedono una permanenza di almeno 5 anni. «A livello regionale hanno risposto solo 32 insegnanti», fanno sapere i sindacati del mondo della scuola. Per quanto riguarda la Marca vuol dire una manciata di professori. Non di più. A questo si aggiunge l'attesa snervante per la nomina dei 1.500 supplenti indispensabili per far partire il nuovo anno. L'ufficio scolastico di Treviso ha pubblicato la nuova graduatoria provinciale. Si parte da questa per chiudere il quadro delle nomine. Ma manca ancora la convocazione online dei docenti. Senza contare che tutti i sindacati hanno già segnalato diversi errori nel calcolo dei punteggi. «Ci sono errori grossolani, anche facilmente risolvibili», sottolinea Salvatore Auci dello Snals. Si annuncia una serie di reclami. Il punto è che serve tempo. Pare davvero impossibile riuscire ad avere tutti i docenti in classe già a partire dal 14 settembre.

IL QUADRO

In attesa di capire come sarà composto l'organico, alcuni istituti devono ancora definire le nuove sezioni. A differenza degli anni scorsi, poi, non sarà più possibile sdoppiare o accorpare le classi. Non resterà che iniziare con orari ridotti e con organizzazioni provvisorie. Anche perché c'è pure il nodo degli insegnanti aggiuntivi attivati proprio per l'emergenza coronavirus. Gli istituti trevigiani ne hanno chiesti circa 700. Più altrettanti collaboratori scolastici. Qui la chiamata spetterà direttamente alle scuole, che riceveranno i fondi per stipulare i contratti. Ci si aspetta che venga coperto l'80% delle domande. Vorrebbe dire aggiungere 560 insegnanti. Il problema è sempre il tempo: c'è il rischio che arrivino solo tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre. Resta infine aperto il nodo dei lavoratori fragili. Secondo le stime dei sindacati sono circa 1.200 i docenti con varie patologie che potrebbero chiedere di non lavorare a stretto contatto per i ragazzi per il rischio Covid.

M.Fav

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA