L'ORGANIZZAZIONE

TREVISO L'Usl della Marca boccia i padiglioni prefabbricati, le cosiddette Primule, lanciati dal commissario Domenico Arcuri come centri per le vaccinazioni contro il coronavirus. Nel trevigiano non ce ne sarà nemmeno uno. «Abbiamo chiesto di non averli conferma Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria siamo assolutamente in grado di fare le vaccinazioni nelle nostre strutture e in quelle messe a disposizione dagli enti del territorio. Le Primule non ci servono. Ciò che ci serve sono i vaccini».

LA SELEZIONE

Il 16 febbraio partirà la campagna anti-Covid rivolta alla popolazione. Si comincia dai 7.500 ottantenni trevigiani nati nel 1941. Poi toccherà ai 7.526 nati nel 1940. Di seguito, si continuerà a ritroso. Per questi verranno usati quattro centri straordinari: il Bocciodromo di Villorba per il distretto di Treviso, l'ex Foro Boario di Oderzo, il Palaingresso di Godega di Sant'Urbano per il distretto di Pieve di Soligo e il centro culturale Casa Riese a Riese Pio X per il distretto di Asolo. Al momento le scorte di vaccini sono limitate. Non verranno aperti altri poli. L'Usl, però, può già contare sulla disponibilità di altre sei sedi. Alle quali si aggiungono i 60 locali indicati dai sindaci della Marca. I centri già individuati dall'azienda sanitaria sono quelli usati anche per la campagna antinfluenzale: il Sant'Artemio di Treviso (nei fine settimana), il Palapace di Cornuda, il Palacicogna di Ponzano, il palazzetto dello sport Alvise De Vidi di San Biagio di Callalta, l'ex biblioteca di Susegana e la palestra Pontavai di Vittorio Veneto. Oltre al Sant'Artemio, inoltre, la Provincia ha messo a disposizione anche la palazzina che ospitava l'ufficio scolastico in via Sartorio a Treviso, vuota ormai da tempo ma con tutte le carte in regola a livello di spazi e aree per il parcheggio. Per il resto sono ancora in corso i sopralluoghi.

LA SUDDIVISIONE

Alla fine l'Usl dovrebbe scegliere una ventina di sedi aggiuntive, tenendo come riferimento un bacino medio di 40mila cittadini. A differenza dell'antinfluenzale, non vanno bene tutte le stanze. L'azienda sanitaria ha posto tre vincoli: le strutture che ospiteranno i centri vaccinali anti-Covid devono avere una superficie di almeno 150 metri quadrati (per poter tenere in osservazione le persone 15 minuti dopo l'iniezione), percorsi separati per entrare e uscire e nel complesso devono essere adatti ad accogliere almeno 100 utenti all'ora. «Devono poi essere disponibili per funzionare 7 giorni su 7», sottolinea Paola Roma, presidente della conferenza dei sindaci dell'Usl. (m.fav)

