LE PREOCCUPAZIONI

VALDOBBIADENE «Sì agli investimenti di stranieri, purché le nostre colline vengano preservate e il rapporto con i conferitori tutelato».

I sindaci dell'Alta Marca non dicono di no a priori a società estere che vogliono investire nell'economia del prosecco docg. A Valdobbiadene già due storiche cantine, la Mionetto e la Ruggeri, sono da anni in mano a gruppi stranieri.

E i rapporti con il territorio, come testimonia il sindaco Luciano Fregonese, sono rimasti inalterati: fiducia ai piccoli conferitori locali, ma anche contributi a sostegno della valorizzazione e della salvaguardia del patrimonio architettonico-culturale pubblico qui presente, come ad esempio Villa dei Cedri.

I PASSAGGI

La prima cantina di Valdobbiadene a finire in mani straniere è stata la Mionetto.

Fondata nel 1887, è stata acquisita al 100% dalla tedesca Henkell & C. Sektkellerei KG di Wiesbaden nel 2009, società che già aveva messo i piedi nella cantina l'anno prima, acquisendone il 64%.

Tre anni fa è toccato anche alla Ruggeri con acquisizione sempre per mano tedesca. Nel febbraio 2017 la Rotkaeppchen-Mumm Sektkellereien di Freyburg ha acquistato la cantina da oltre 2 milioni di bottiglie di prosecco l'anno fondata nel 1950 da Giustino Bisol.

Entrambe le acquisizioni da parte di società tedesche erano state colte con riserva e timore dai conferitori locali.

Ma a distanza di anni, come testimonia il sindaco Luciano Fregonese, i rapporti appaiono buoni e fondati sempre sui valori che un tempo erano dei proprietari valdobbiadenesi della Mionetto e della Riggeri.

«Annualmente racconta Fregonese sono invitato dalle due aziende all'incontro con i conferitori e il fatto che in ruoli aziendali importanti abbiano mantenuto persone del territorio è stato una garanzia del buon rapporto con i conferitori. Chiaro poi che, essendo il prosecco un prodotto naturale e non una merce che può essere prodotta in qualsiasi punto del mondo, la qualità è assolutamente dipendente dalla qualità della materia prima».

Al momento non si ha notizia a Valdobbiadene di altre acquisizioni da parte di stranieri. «Non ho notizie di nuovi interessi, ma forse ce ne saranno» ipotizza il sindaco.

«La cosa importante è che nel momento in cui ci sono aziende estere che vogliono acquisire in parte o in toto un'azienda locale è che ci sia, ed è la cosa che mi preme come sindaco, garanzia che queste aziende vogliano mantenere lo stretto rapporto che c'è tra prodotto, cioè la bottiglia di vino, e il territorio, quindi la coltivazione di vigneti sottolinea Fregonese -. E quindi il rapporto tra casa madre straniera e conferitori, cioè le famiglie che coltivano i vigneti del nostro territorio, deve sempre basarsi su onestà, collaborazione e reciproca fiducia».

OPINIONI A CONFRONTO

Farra di Soligo con le sue colline è diventata l'immagine simbolo del sito Unesco.

«Normale che nel momento in cui hai un territorio Patrimonio dell'Umanità qualcuno, anche dall'estero, ci faccia un pensierino e voglia investire qui commenta il sindaco Mattia Perencin -. L'importante è che il nostro territorio non sia svenduto, ma preservato e tutelato. Non ci devono dunque essere speculazioni».

In linea il sindaco di Tarzo Vincenzo Sacchet che è anche consigliere della neonata associazione che gestisce le colline Patrimonio dell'Umanità: «In un libero mercato, non è che si possa dire di no a chi vuole investire nel nostro territorio, purché ovviamente - mette in chiaro - non vengano snaturate le basi della nostra agricoltura, cioè quando costruito dai nostri avi, e si tuteli sempre il territorio».

