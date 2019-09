CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE POLEMICHETREVISO Una nuotata nel Sile all'altezza di ponte Dante. Ieri c'è stato anche chi ha pensato di dare in questo modo il proprio personalissimo contributo alla manifestazione contro i cambiamenti climatici. È accaduto poco prima di mezzogiorno. Un gruppo di ragazzi delle superiori si è trovato davanti all'ex distretto militare, lontano dal percorso del corteo del Fridays for Future. Da qui uno di loro si è improvvisamente tuffato nel Sile. Non è scivolato e non è stato spinto. Forse si è trattato di un pegno per una scommessa...