LE POLEMICHE TREVISO Passino le tradizioni. Ma il picco di Pm10 registrato sabato

LE POLEMICHETREVISO Passino le tradizioni. Ma il picco di Pm10 registrato sabato sera in tutta la provincia ha reso l'aria irrespirabile, per gran parte della notte, in tutto il territorio. Solo in tarda mattinata gran parte dei fumi dei falò organizzati per l'Epifania si sono dispersi definitivamente, ma l'odore di bruciato ha continuato ad essere percepito per tutta la giornata. Sul web gli effetti sull'ambiente dei roghi sono diventati materia di discussione tra chi è a favore e chi è contrario a una tradizione che rischia di incidere e...