LE POLEMICHE

ODERZO In coda aspettando il vaccino. E qualcuno s'è risentito: nell'avviso di convocazione viene dato un orario, ma ieri c'è stato chi, pur essendosi presentato all'orario indicato, ha dovuto armarsi di santa pazienza ed attendere il suo turno per oltre un'ora. Non è la prima volta: anche quando al Foro boario si faceva la fila per il tampone Covid, capitava che sull'impegnativa venisse indicata un'ora e una volta giunti al piazzale ci si ritrovasse con numerose altre auto davanti e quindi l'attesa andava ben oltre l'orario indicato. Attese anche di oltre quattro ore, sempre sopportate con stoico civismo. «Ci sono stati degli imprevisti organizzativi, risolti durante la mattinata» specifica l'usl.

L'organizzazione c'è ma non è semplice gestire numeri importanti. Ieri un operatore ha chiesto che venissero portate delle sedie ed ha fatto sedere alcuni anziani all'ombra. Per fortuna era una bella giornata, così chi era in attesa non ha dovuto patire i disagi di un meteo avverso. Sul posto a prestare supporto i volontari della protezione civile. «Perché ti danno l'orario di vaccinazione e poi ti ritrovi in coda più di un ora?» ha chiesto una signora, sui social. La risposta è arrivata da altri utenti. «Se ti danno appuntamento per una certa ora, perché ti presenti 2 ore prima»?

In sostanza a gonfiare le file sono arrivate persone con larghissimo anticipo, mosse forse dall'ansia di fare il vaccino il prima possibile. Quello che ancora accade negli studi medici; dove nonostante ormai da tempo si vada per appuntamento, c'è ancora chi si presenta molto prima dell'orario indicato. In questi giorni è terminata la vaccinazione della classe 1941, si è passati ora ai nati nel 1940. «Pagherei per esser lì a fare la vaccinazione» è il sospirato commento di una signora sessantenne. «Io aspetterei ore per il vaccino» aggiunge un'altra. I disagi si sono concentrati nella mattinata, già a partire da ieri pomeriggio l'attesa si è fatta molto più breve. «Avevo appuntamento alle 14.10. Arrivata alle 14, accettazione, anamnesi con il medico, vaccino, 15 minuti per il post vaccino. Finito alle 14.40. Non posso dire niente, l'organizzazione c'è» testimonia un'altra signora. C'è chi invita a pazientare ed essere tollerante: gli operatori sono attenti e scrupolosi, dietro c'è un'organizzazione ed il periodo è difficile per tutti.

Annalisa Fregonese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA