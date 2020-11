LA CHIUSURA

TREVISO Nuove forme di sussidio per arginare il fiume della crisi che scorre inesorabile, ma gli imprenditori non ci stanno e alcuni più di altri accusano il duro colpo. «Ci siamo indebitati per sopravvivere alla prima chiusura, con il Ristori l'autosufficienza è breve», è la dichiarazione preoccupata del direttore del Natatorium di Treviso, Roberto Cognonato, che non si prospetta un roseo futuro se gli aiuti dallo Stato rimarranno quelli attualmente previsti. Si attendono con pazienza i nuovi decreti, aspettando un restringimento del cappio al collo delle attività ancora consentite. «Perché le prime categorie colpite siano quelle che meglio potevano controllare l'afflusso delle entrate e gestire i distanziamenti rimane ancora un mistero, non voglio affermare che il decreto suoni come una presa in giro, ma di certo necessiterebbe di alcuni aggiustamenti». Il costo per la manutenzione delle strutture è molto elevato e il ristoro previsto dal decreto del 28 ottobre coprirebbe solo per breve tempo le spese da affrontare. «Le piscine sono come gli altiforni e non possono permettersi di andare a regime dimezzato» sottolinea il direttore, poco rassicurato dalle disposizioni ministeriali.

INVESTIMENTI A RISCHIO

Il Natatorium è uno spazio comunale gestito da oltre 20 anni da Cognonato, amministrato e cresciuto anche grazie al personale investimento di chi ha creduto in questa realtà, storica per la comunità trevigiana. «Si rimane in ginocchio e non si sa dove trovare linee di credito che ci permettano di sopravvivere». Mancano i soldi per acquistare merce di qualsiasi tipo, tutti i fornitori richiedono pagamenti anticipati e questo sta diventando un grave problema per moltissimi esercizi commerciali. I 50 milioni stanziati prevedono un importo dell'indennizzo maggiorato del 200% rispetto a quanto stabilito con il decreto Rilancio di maggio, ma non sembrerebbe essere uno sforzo economico sufficiente a coprire il buco creatosi con il lockdown.

TEMPI INDEFINITI

Non si sa inoltre quanto a lungo si protrarranno le chiusure e in odore d'una nuova quarantena gli imprenditori tentano di fare pressioni come possono. Come? Anche scendendo nelle piazze di tutta Italia per protestare contro i decreti ministeriali, ed è successo anche qui a Treviso. Ma sulle manifestazioni il direttore rimane moderato: «Dopo questo mese nessuno sa a cosa andrà incontro la propria attività e molti hanno già dichiarato fallimento. Le proteste sono certamente comprensibili finché vengono condotte in maniera civile». Non si intravede una via di fuga e tutti si chiedono che ne sarà del nostro paese. In Europa i lockdown si moltiplicano e alcuni stati optano per soluzioni radicali. In Spagna il governo chiede ai ricchi di dare agli altri, presentando un disegno di legge che aumenta le percentuali sui prelievi ai redditi superiori a 300.000 euro annui. «Certo è una mossa dettata dalla disperazione, ma La patrimoniale è un atto di civiltà» conferma Cognonato. Che conclude: «Una società in cui tutti sono felici è necessaria per la crescita interiore dei cittadini». Sperando che questa crisi epocale ci possa rendere più vicini, nonostante la lontananza.

Alfredo Baggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA