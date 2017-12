Le paure, la forza, le difficoltà: Bebe si svela a Fabrica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL VIDEO TREVISO «Prima di iniziare a tirare ho sempre paura». Beatrice, il video prodotto da Fabrica e firmato dalla venezuelana Lorena Alvarado, diffuso in streaming in anteprima assoluta ieri mattina per celebrare la giornata mondiale della disabilità, inizia con Bebe atleta, che cammina in un bosco innevato. Da sola. «Mi metto la maschera ed entro nel mio mondo». Si aprono così 9 minuti che raccontano l'altra campionessa paralimpica, quella delle rinunce, della volontà, della conquista quotidiana dell'equilibrio e di una vita...