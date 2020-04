LE PATTUGLIE

TREVISO I droni arrivano anche sulla golena del Piave: verranno utilizzati sia oggi che domani per evitare che qualcuno, in violazioni alle disposizioni del Governo, decida di trascorrervi la Pasqua o, come tradizione vorrebbe, il giorno di Pasquetta. I controlli in quella che di fatto è una delle zone più amate dai trevigiani per grigliate e pic nic di primavera, verranno effettuati dagli agenti del comando intercomunale Postumia Romana dei comuni di Arcade, Breda di Piave, Villorba e Carbonera. Il Piave ma anche il Montello, cosi come le strade che portano al mare, sono gli osservati speciali in una giornata di controlli serrati che vedrà in sorvolo sulla Marca anche l'elicottero dei carabinieri. Nelle scorse ore inoltre, con una precisa ordinanza, il questore di Treviso Vito Montaruli ha disposto l'aumento dei controlli su tutto il territorio proprio in funzione del contenimento del contagio. La speranza è che la lezione sia stata capita visto che dall'inizio dell'emergenza, come risulta dia dati diffusi dal Ministero, sono stati oltre 2mila, circa 70 al giorno, i trevigiani trovati a zonzo senza un valido motivo.

MURA E RESTERA

Nel capoluogo la polizia locale ha preannunciato controlli a tappeto sia sulle mura che lungo la Restera che e al parco dello Storga, con l'ausilio delle pattuglie in mountain bike e dei droni, ieri utilizzati proprio lungo l'Alzaia e rivelatisi utilissimi per il monitoraggio della zona. Nella giornata di ieri, per fortuna, i trevigiani hanno dimostrato però di aver capito il messaggio: su 132 controlli effettuati dai vigili, solo due persone, arrivate da fuori comune per fare la spesa spingendosi dunque troppo lontano rispetto alle restrizioni imposte dal Dpcm, sono state sanzionate. Massiccia anche la presenza di carabinieri e polizia, che nelle scorse ore ha denunciato il conducente di un furgone per trasporto abusivo di merce.

TRASPORTO ABUSIVO

L'uomo, residente fuori provincia, è stato fermato dagli agenti delle volanti mentre si trovava al volante di un furgone con cabina frigo. Doveva consegnare della carne fresca a una macelleria della città. Il problema è che il sistema refrigerante installato a bordo del mezzo non era nemmeno in funzione, e pure l'autorizzazione al trasporto di alimenti freschi era scaduto. Dulcis in fundo, l'autotrasportatore, che stava effettuando il servizio per conto terzi, non era iscritto all'albo nazionale della categoria. Motivo per il quale venivano sanzionati sia il conducente che il committente: il primo per trasporto abusivo della merce, il secondo per essersi avvalso di una persona non iscritta all'albo.

A.Belt

