TREVISO Da un lago all'altro, da un negozio di gastronomia all'altro, e il progetto Le Papere, intuizione del ristoratore di pesce Guido Albertini e la sua famiglia, è sempre più in espansione e sbarca, da domenica mattina, anche in centro storico a Treviso. Il ristoratore di Visnadello dieci anni fa aveva creato il marchio Le Papere al lago le Bandie a Lovadina per proporre la frittura (ed altri piatti) di pesce dando vita a Le Papere itineranti. Ed ora sono 4 i Food truck che porta la frittura di pesce in vari paesi oltre ad aver aperto dei negozi di gastronomia, ultimo quello di domenica in città, grazie alla sua esperienza nel mondo della ristorazione di pesce iniziata nel 1973 con tante sfide e successi che hanno portato alla creazione del ristorante Albertini a Visnadello insieme alla moglie Graziella e prima anche il Cuchi a Maserada. Una continua crescita ed ora con i 4 food truck lo staff di Albertini porta il pesce in 46 località della Marca, del veneziano, ma anche del vicentino, bellunese e Pordenone puntando anche all'apertura dei negozi di gastronomia. Ed ora eccolo in città, in vicolo Trevisi, a Ponte Malvasia, dove ha chiuso Il Fritoin, locale che è stato ristrutturato in fretta e che appunto diventa Le Papere con taglio del nastro domenica mattina alle 10.30. Negozio che segue quelli già aperti a Carità di Villorba (il primo che risale al 2020), poi a Ponte della Priula, a Conegliano e Montebelluna, e da domenica a Treviso, in attesa di un'altra apertura, sempre in città, a fine gennaio, dentro porta Santi Quaranta, all'angolo con Borgo Cavour. Inoltre in città dall'estate Albertini è presente con Le Papere al lago, il ristorante a Monigo al lago Antille (ex Fresco d'estate e Sottovento), oltre alla Barchessa a Casale grazie ai figli Filippo e Alessandro che coltivano i valori di famiglia. (mic.mir.).

