TREVISO C'è chi dice no, e chi si fa la permanente per il gran giorno. La campagna vaccinale divide gli anziani, sospesi tra assoluta fiducia e qualche perplessità. «Il nome per esteso preferisco non fornirlo. Perché non voglio essere subissata da una marea di insulti. Ma ho le idee molto chiare: ecco perché non mi vaccinerò». Franca C. vive in provincia di Treviso. Ha 69 anni, un passato da impiegata, un presente da volontaria. Proprio per questo le è stata data l'opportunità di rientrare in un protocollo di vaccinazione speciale.

«Ho declinato. Non ho nessun pregiudizio nei confronti dei vaccini, ma mi disturba non poter avere accesso a una pluralità di fonti d'informazione. Non ci sto a passare per una del Medioevo che insegue le sirene dei ciarlatani, io non leggo le fake news su internet mi appoggio a medici competenti. E ho deciso di non vaccinarmi perchè quello che stanno inoculando è una terapia genica in fase in sperimentazione. La Pfizer stessa dichiara che la sperimentazione si concluderà nel 2025. Quindi, a mio modo di vedere, chi si vaccina, sta facendo gratuitamente da cavia. Ma ripeto, questa è la mia opinione. Ognuno è libero di fare ciò che vuole». La donna cita gli scritti del professor Giuseppe Remuzzi, direttore istituto farmacologico Mario Negri. «Seguendo le sue istruzioni giorno per giorno si sarebbe impedito che i casi arrivassero ad un livello di pericolosità letale. Il Covid non è un virus altamente mortale- sostiene, contrariamente a quanto tragicamente visto in quest'anno di pandemia -. Credo il problema sia stata la gestione. Ma non è neppure questo a motivare il mio no - prosegue -, i virus cambiano continuamente. E allora ogni anno vacciniamo l'intera popolazione mondiale?». La signora cita pure uno studio di Loretta Bolgan, consulente scientifica in ambito analitico e tossicologico farmaceutico, già parte di diverse commissioni parlamentari. «Si tratta di un vaccino debole che produrrà anticorpi deboli. Ma qualora ci ammalassimo con un nuovo virus, secondo questo studio si produrrebbe un potenziamento del virus dipendente dall'anticorpo». Altro segnale di perplessità il fatto che le case farmaceutiche facciamo firmare una dichiarazione in cui il malato si assume la responsabilità dell'atto vaccinale. «Per tutti questi motivi io dico no. E come me lo faranno in tanti. So che si stanno creando pool di avvocati a nostra tutela. Ognuno in democrazia deve essere libero di fare ciò che crede, io non mi sento di assumere una medicina senza conoscerne le conseguenze».

Ma le sensibilità sono diverse e così i pareri. C'è chi si professa contrario alla campagna vaccinale e chi si fa la permanente per il gran giorno della vaccinazione. È Carla Crema, ex commerciante di Povegliano. Classe 1941 e dunque destinataria della chiamata per il vaccino, che onorerà vestita di tutto punto e con un capello in grande spolvero il 19 febbraio. «Non vedo l'ora di farmi vaccinare. Ho ricevuto l'avviso di recarmi nella zona industriale di Villorba e ci sarò, anzi, ho voluto anche farmi la permanente per uscire, voglio essere al top per un appuntamento così' importante». Nessun dubbio nelle sue parole sul fatto di doversi vaccinare: «Voglio restare ancora in giro una ventina d'anni - continua Carla- Voglio godermi i miei figli, i miei nipoti, mio marito. Credo fermamente nella scienza, e se i medici dicono che il vaccino funziona io mi fido. Esattamente come mi affido alle terapie di medicinali, non vedo perché non dovrei usufruire di un vaccino così importante. Penso anche a tutti coloro che vorrebbero farlo e non ne hanno la possibilità. Sono veramente felice, grata alla nostra Sanità pubblica».

