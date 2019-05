CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE NOVITA' TREVISO L'ultimo tassello della strategia di coordinamento dei musei cittadini potrebbe interessare Ca' Robegan. Il complesso, restaurato e restituito alla città, oggi ospita mostre personali e collettive ma per il Comune non è possibile garantire un'apertura stabile. Per questo l'assessorato sta pensando ad un bando per dare in gestione Ca' Robegan.PROSPETTIVE «Su questo luogo ci piacerebbe pensare ad un progetto legato al Design- spiega Colonna Preti- il successo e i numeri dell'esposizione di Oltre il Design ci hanno fatto...