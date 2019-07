CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE NOVITA'TREVISO Centomila euro di investimento, i tre consorzi coinvolti oltre a decine di etichette, percorsi visibili e olfattivi: il museo del Prosecco esiste già. Tutto il materiale è stivato in un capannone alle porte della città in attesa di essere collocato nella sede scelta. Ma le proposte per connotare Treviso come capitale delle eccellenze alimentari si moltiplicano. In vicolo Trevisi, nel cuore della città, in autunno aprirà un tiramisù point. LA FORMULA Sarà un luogo interamente dedicato al turista dove si potrà degustare...