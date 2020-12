LE NOMINE

TREVISO Tutto confermato: il consiglio d'Indirizzo di Fondazione Cassamarca ha confermato i componenti del consiglio d'amministrazione fino al 2024. Nella stanza dei bottoni di Ca' Spineda restano quindi l'ex sindaco di Treviso Gian Paolo Gobbo, la memoria storica della Fondazione Maria Grazia Bortoli e, ovviamente, il presidente Luigi Garofalo, che mantiene così sia la guida sia dell'organo d'Indirizzo e Programmazione che del cda. Questa la formazione chiamata a tenere il timone per i prossimi quattro anni, la prossima scadenza è infatti stata fissata al 21 dicembre 2024. Nominati anche i componenti del Collegio Sindacale, che scadrà assieme al cda: Mario Toso, Pietro Maschietto e Alberto Fabris.

IL VERTICE

Il consiglio d'indirizzo è filato via senza particolari sussulti. La conferma del cda e collegio sindacale in carica era scontata. I rapporti tra Gobbo e Garofalo sono ottimi da tempo, la filosofia che sta guidando le scelte della Fondazione sono condivise. Negli ultimi due anni non ci sono state turbolenze di alcun tipo, nemmeno durante il lunghissimo braccio di ferro con la Camera di Commercio per il trasloco dell'ente camerale da piazza Borsa e alla cittadella delle Istituzioni, operazione poi naufragata con tanto di strascichi in tribunale. Anche in quel frangente, consiglio d'indirizzo e cda hanno viaggiato a braccetto dando prova di grande compattezza.

LE SFIDE

Adesso, sul tavolo, restano due grandi sfide: sanare definitivamente i bilanci, il prossimo appuntamento è per aprile quando si capirà se gli sforzi degli ultimi mesi sono serviti a ridurre drasticamente il rosso, e la questione università. Garofalo e la nuova rettrice di Ca' Foscari Tiziana Lippiello si sono già incontrati, trovando l'intesa su un punto: i corsi veneziani devono restare a Treviso. Ma non solo: possibilmente devono restare nella sede dell'ex distretto militare sfruttando le possibilità di ampliamento che il grande complesso consente. Molto dipenderà dagli accordi che verranno presi proprio con chi acquisterà l'ex distretto, che resta sul mercato. A Ca' Spinenda è stato registrato l'interessamento di un fondo lussemburghese con sede a Milano interessato a sviluppare il progetto universitario, quindi non solo a mantenere i corsi dove sono ma anche a creare un vero e proprio campus dotato di tutti i servizi necessari. Ma sono argomenti che terranno banco nel 2021.

P. Cal.

