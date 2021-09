Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE MISURETREVISO Task force in campo per garantire il rispetto delle misure di prevenzione contro la diffusione del coronavirus nel primo giorno del nuovo anno scolastico. E così sarà anche per i seguenti. Domani mattina i 130mila alunni e studenti della Marca torneranno tutti in classe in presenza. Mom, la società dei bus e delle corriere, ha previsto lo schieramento di 55 steward (20 assunti a tempo determinato) negli snodi del trasporto...