Le materne perdono 200 bambini

L'introduzione dell'obbligo vaccinale ha fatto perdere quasi 200 alunni alle materne paritarie del trevigiano. E' come se fosse sparito un asilo di grandi dimensioni. Il conto è stato fatto dalla Fism, la federazione delle scuole paritarie, all'indomani dell'inizio del nuovo anno scolastico. «L'inizio del nuovo anno tira una riga: oggi gli asili accolgono solo i bambini che hanno rispettato l'obbligo vaccinale o che hanno fissato un appuntamento con l'Usl per procedere con le coperture mette in chiaro Stefano Cecchin, presidente della Fism...