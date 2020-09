IL CONVEGNO

TREVISO Un insegnante referente Covid presente in ogni scuola dell'infanzia, figura chiave di garanzia della sicurezza di alunni e maestre, con gli occhi sempre vigili al rispetto dei protocolli sanitari. Con l'anno scolastico ai nastri di partenza il nuovo maestro o maestra d'asilo, pronto a fare per la prima volta ingresso a scuola con precisi compiti di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme anti-Covid, fa capolino tra le dieci pagine del protocollo nazionale di sicurezza, il nuovo vademecum con le corrette regole di comportamento sottoscritto dai rappresentanti sindacali dei lavoratori della scuola. Ad annunciare il suo ingresso ufficiale nelle scuole dell'infanzia è stato ieri pomeriggio il convegno di studio della Fism, la federazione delle scuole materne paritarie di Treviso, dal titolo: Settembre 2020, quale scuola?. Che visti i provvedimenti per il contenimento del contagio ancora in vigore si è svolto su piattaforma web, con oltre mille insegnanti di scuola dell'infanzia collegate.

L'INCONTRO

«Siamo ormai arrivati a settembre, dopo un anno travagliato con l'inizio del nuovo scolastico tanto atteso e desiderato ha detto Francis Contessotto, presidente della Fism di Treviso Non potrà essere ancora l'anno scolastico del ritorno alla normalità ma certamente del superamento di una fase critica. L'esperienza Covid ha messo in luce tre aspetti importanti dell'essere insegnanti: la responsabilità, la professionalità e la creatività». E il volto della scuola che cambia per non darla vinta all'emergenza sanitaria prende così forma. Con gli occhi puntati oltre che sui protocolli di sicurezza, in primis a quello sanitario nazionale e alle linee guida pedagogiche: «La caratteristica delle scuole dell'infanzia paritarie è quella delle piccole dimensioni, scuole di prossimità, capaci di autoregolarsi e vicine alla comunità spiega Giancarlo Cerini, presidente coordinatore della commissione ministeriale per il sistema integrato di istruzione e di educazione, ospite relatore del convegno Godono della presenza di una rete che aiuta ad affrontare i momenti difficili come un'emergenza sanitaria».

LA PROVA

E con tutte le scuole chiuse da febbraio fino a giugno il primo banco di prova della possibile riapertura è giunto nei mesi estivi proprio dal fronte delle scuole dell'infanzia, riaperte per far posto alle attività dei centri estivi: «Tutto si è svolto con tranquillità - ha messo in luce Cerini Le misure anti Covid non devono tradire lo spirito pedagogico, la capacità di ascoltare gli alunni, di partire dai loro interessi». Tra le proposte anche la possibilità di mettere a disposizione di più scuole dell'infanzia il servizio di un medico pediatra per una maggiore vigilanza e sicurezza sanitaria.

Alessandra Vendrame

