L'INCHIESTATREVISO Le mascherine pericolose sono entrate anche negli ospedali trevigiani. Medici, infermieri e operatori in servizio nei reparti hanno indossato nei mesi scorsi parte dei dispositivi di protezione posti ora sotto sequestro dalla Guardia di Finanza di Gorizia perché non sufficientemente filtranti. Cioè non in grado di mettere adeguatamente al riparo dal contagio da coronavirus. Il decreto di sequestro è stato emesso il 22...