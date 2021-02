L'ANALISI

TREVISO «Nel nostro territorio la criminalità economica è molto diffusa. E in un periodo di crisi come questo può diventare un'ottima occasione per creare profitti, e le organizzazioni criminali fiutano subito la possibilità di guadagno». Massimo De Bortoli, procuratore reggente di Treviso, non nasconde i timori che il periodo post Covid, e non solo, possa essere congeniale all'ingresso delle mafie nel nostro tessuto economico e sociale.

IL PERICOLO

Di casi di rilevanza penale, a Treviso, ancora non ce ne sono. Anche perché competente in materia è la direzione distrettuale antimafia di Venezia. Ma il fatto che dalla Prefettura sia arrivata l'interdittiva al Consorzio stabile LM Group, che segue a ruota quella della Prefettura di Bologna al Consorzio stabile Ebg Group (il primo amministrato da Sabrina Pisano, il secondo da Nicola Messina, ndr), ha fatto rizzare le orecchie anche ai magistrati che lavorano al terzo piano del palazzo di giustizia di via Verdi. Perché di aziende spolpate da personaggi poco raccomandabili, fallimenti pilotati, società cartiere per emettere fatture false e frodare il Fisco sono situazioni che, a Treviso, sono quasi all'ordine del giorno. In questo contesto, l'infiltrazione mafiosa vede un guadagno, e può insinuarsi anche immettendo denaro fresco in aziende in crisi sostituendosi di fatto alle banche. «Non è fantascienza dire che possono verificarsi casi in cui imprenditori perbene, alle prese con le difficoltà di ottenere dei finanziamenti dagli istituti di credito - afferma De Bortoli - Ci possono essere casi - ha detto De Bortoli - si lascino incantare dalla sirene di personaggi che sono la testa di ponte della criminalità economica, e in particolare delle mafie. È un problema che si è reso evidente durante il credit crunch (la cosiddetta stretta del credito, ovvero una restrizione dell'offerta di finanziamenti, ndr) seguito alla crisi finanziaria e che può diventare ancora più pressante a fronte delle difficoltà economiche che derivano dalla crisi legata alla pandemia».

I TENTACOLI

Se è vero che il mercato della droga ormai non è più florido come un tempo, e spesso viene controllato da altre realtà criminali, da tempo le organizzazioni mafiose hanno fatto il salto di qualità, allungando i propri tentacoli al business legato ai rifiuti, all'agricoltura, allo sfruttamento della manodopera, al governo dei trasporti e, non ultimo, all'aggiudicazione degli appalti pubblici. E in un periodo in cui l'Europa verserà nelle casse dello Stato miliardi di euro per le opere, le mafie stanno affilando le unghie. « Le organizzazioni criminali - conclude De Bortoli - hanno interesse a entrare con capitali freschi, di origine illegale, nel capitale sociale delle imprese, sia con l'obiettivo di riciclare denaro ma anche per altri fini, come ad esempio spolparne il patrimonio e trasferirlo altrove, cioè in altre aziende che possano essere riconducibili a loro, ottenendo guadagni spropositati». E le difficoltà di accesso al credito possono spingere appunto le aziende del territorio ad affidarsi o affiliarsi a organizzazioni criminali, senza nemmeno rendersene conto, per superare tali difficoltà. La partita dei futuri appalti pubblici, ad esempio, potrebbe essere un toccasana per molte imprese della provincia. E lo sanno bene anche le mafie.

Giuliano Pavan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA