LE LINEE GUIDA

TREVISO Si cercano edifici di proprietà pubblica da adattare a scuole nel giro di due mesi. Sono quelli destinati a contenere tutti gli studenti, fino a 8mila in base alle proiezioni, tra il 15 e il 20% del totale, che a settembre non riusciranno a entrare negli istituti superiori trevigiani a causa della distanza anti-contagio imposta dall'emergenza coronavirus. La Provincia sta valutando la possibilità di usare immobili di altri enti: dai Comuni all'Usl della Marca. Anche ex caserme, nel caso. Il ministero dell'Istruzione ha aperto pure all'uso di teatri e musei. I prefabbricati e le tensostrutture, invece, vengono viste solo come ultima spiaggia. Le linee guida uscite venerdì dal Miur hanno di fatto confermato le limitazioni sulle quali il Sant'Artemio si era già messo al lavoro: due metri liberi attorno alle cattedre e un metro di distanza tra gli studenti. Una volta completato il quadro, si partirà con i lavori.

I LAVORI

Tra luglio e agosto gli edifici aggiuntivi verranno adattati per accogliere le classi. Dovranno per forza essere interventi leggeri. Sia perché il tempo a disposizione scarseggia sia perché non è ancora stato confermato lo stanziamento di fondi ad hoc. «Abbiamo già fatto una riunione preliminare con i dirigenti scolastici. Adesso ci saranno tavoli provinciali e regionali con gli stessi presidi, l'ufficio scolastico, i comitati dei genitori e con i sindacati spiega Stefano Marcon, presidente della Provincia arriveremo a questi tavoli con dati certi. Saremo in grado di dire cosa potremo offrire come ente in base alle richieste di spazi aggiuntivi da parte delle scuole. I dirigenti scolastici faranno le loro valutazioni. Tutti assieme, poi, metteremo in piedi un nuovo modello». Il dialogo sarà sempre aperto anche con Mom, la società degli autobus e delle corriere. Il timore è che i fondi non bastino per adeguare le strutture aggiuntive. Ad oggi il governo ha annunciato un miliardo di euro per tutta Italia. Ma lo stanziamento non è ancora stato ufficializzato.

LE DISTANZE

Per quanto riguarda il rispetto delle distanze anti-contagio tra i banchi all'interno delle classi, il lavoro del Sant'Artemio è già ben avviato. Non sembra una missione impossibile. Il vero nodo al momento è il rispetto dei due metri di distanza dalla cattedra. Bisognerà valutare le possibili soluzioni aula per aula. Chiarendo anche come ci si dovrà comportare con gli insegnanti di sostegno che seguono da vicino gli studenti con disabilità. «Finalmente almeno c'è un documento ufficiale sul quale lavorare. Lo chiedevamo da mesi sottolinea Carlo Rapicavoli, direttore generale della Provincia ora stiamo valutando la possibilità di utilizzare immobili messi a disposizione da altri enti pubblici». Si vedrà se prenderli in affitto o se saranno possibili altre formule. Il Sant'Artemio punta a soluzioni stabili. I prefabbricati e le tensostrutture vengono prese in considerazione al massimo per ospitare laboratori o palestre.

I PROBLEMI

Prima di tutto, però, va chiarita la questione dei fondi. Il presidente Marcon non nasconde i propri dubbi sul fatto che l'annunciato miliardo possa bastare per tutte le scuole d'Italia. E Rapicavoli è sulla stessa linea. «Bisogna poter disporre delle risorse nel più breve tempo possibile scandisce ci sono solo due mesi per individuare spazi aggiuntivi e renderli adeguati». Nel frattempo, grazie a quanto deciso dalla Regione, autobus e corriere potranno viaggiare occupando tutti i posti a disposizione, sia a sedere che in piedi. Ovviamente con l'obbligo per i passeggeri di indossare la mascherina. Fino all'altro ieri i mezzi non potevano essere riempiti oltre il 60%. Adesso almeno questo è un nodo risolto.

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

