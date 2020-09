LE LEZIONI

TREVISO Seduti in aula, distanziati, tutti con la mascherina. Gli studenti dei corsi di Ca' Foscari da lunedì hanno ripreso a frequentare le lezioni negli spazi dell'ex distretto militare. La prima a partire è stata l'area linguistica, da lunedì si attiveranno i corsi dell'area economico-manageriale. L'università al tempo del Covid è così: frammentata, con lezioni che vedono parte dei ragazzi seduti davanti al professore e parte collegati online.

Il rettore Michele Bugliesi spiega questa nuova era durante la presentazione del corso di laurea magistrale in Biotecnologie per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile. È la nuova chicca che si aggiunge all'offerta formativa del campus trevigiano, un biennio destinato a chi ha già conseguito una laurea in Biotecnologie, Scienze biologiche, Scienze e tecnologie chimiche, Scienze per l'ambiente e la natura. Un biennio che parte in questo anno accademico e che mira a preparare tecnici flessibili, in grado di dare risposte alle aziende impegnate con problemi di impatto ambientale. Figure sempre più richieste dal mercato. E anche questi studenti dovranno seguire le regole imposte dalle norme anti-contagio.

«Quest'anno accademico - spiega Bugliesi - ha preso il via con l'area linguistica con lezioni sia in presenza che a distanza attraverso l'utilizzo di tecnologie che prevedono sia lo streaming della lezione, sia un sistema di tele-presenza che filma il docente e permette la condivisione di documenti e l'inquadratura dei documenti utili per la didattica. E mentre il docente si rivolge agli studenti che sono in aula, questi stessi contenuti vengono distribuiti in rete». Il video delle lezioni sarà poi caricato su un portale apposito e rimarrà a disposizione dei ragazzi per una settimana. Le aule non si riempiranno mai del tutto: «La percentuale di saturazione delle aule è al 50% al massimo - sottolinea il rettore - abbiamo un sistema di prenotazione che consente agli studenti di programmare giorno per giorno, o anche settimana per settimana, i corsi cui vogliono accedere. È un sistema che, in base a come andranno le cose, potrà variare il grado di saturazione delle aule. Permette anche di turnare gli studenti in modo che tutti possano, alla fine, accedere alle lezioni».

E in questo dedalo di prescrizioni, parte il nuovo corso visto con grande interesse dall'associazione industriali, presente all'inaugurazione col direttore Giuseppe Milan, il vicepresidente di Fondazione Cassamarca Ubaldo Fanton, il sindaco di Treviso Marico Conte con l'assessore Alessandro Manera e il presidente del consiglio Giancarlo Iannicelli e i vertici di Contarina. E tutti hanno sottolineato un aspetto: una figura professionale specializzata nei processi ambientali è quello che manca alle imprese del territorio sempre più coinvolte in quella economia circolare che vede nel riciclo una spinta propulsiva determinante. Paolo Pavan, coordinatore didattico del corso, ha evidenziato le peculiarità di una laurea magistrale in grado di attirare studenti anche da fuori regione. Lo studio degli aspetti economici e scientifici dell'impatto ambientale nel sistema produttivo, rendono Biotecnologie un canale importante per entrare nel mondo del lavoro con competenze specifiche e sempre più richieste.

