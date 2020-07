LE INIZIATIVE

TREVISO Nuovi banchi singoli. Ma anche postazioni più piccole, come sedie con il piano di lavoro reclinabile. E pure barriere di plexiglass per proteggere le postazioni delle mense e delle segreterie che vedono il passaggio di molti ragazzi. Il punto di equilibrio tra la volontà di far tornare a scuola quanti più studenti possibile e la prevenzione contro la diffusione del coronavirus passa anche attraverso queste attenzioni. La Provincia ha già acquistato 1.425 nuovi banchi singoli. «Li abbiamo comperati pagandoli 20 euro l'uno, non 300 euro» punge Stefano Marcon, presidente del Sant'Artemio, facendo riferimento alla polemica scoppiata sull'appalto del ministero dell'Istruzione. Sono stati poi acquistati anche altri arredi per rimodellare gli ambienti scolastici. L'ente ha affidato la fornitura alla Sud Arredi Srl, azienda con base nella zona di Salerno. La spesa complessiva ammonta a quasi 120mila euro. L'idea delle postazioni piccole piace a varie scuole. Come il liceo scientifico Da Vinci. Le sedie, infatti, potrebbero consentire di sfruttare al meglio tutti gli spazi. «Organizzando file alternate accanto ai banchi tradizionali ha spiegato il preside Mario Dalle Carbonare potremmo accogliere più studenti in presenza». Si lavora davvero sui centimetri. Bisogna innanzitutto tenere conto della distanza anti-contagio di almeno un metro tra i ragazzi. Tra gli insegnanti e gli studenti, poi, ci devono essere due metri. E la cosa vale anche per gli insegnanti di sostegno, che sono a tutti gli effetti docenti a servizio dell'intera classe: se potranno stare accanto agli studenti con disabilità che seguono in modo diretto, dovranno contemporaneamente restare a due metri dagli altri ragazzi. Le cose sono più semplici alle elementari e alle medie. Gli istituti comprensivi non hanno evidenziato grossi problemi. Di conseguenza ci sono spazi vuoti che adesso possono essere riutilizzati. Si seguirà questa strada un po' ovunque. A cominciare dalle scuole di Treviso. «La situazione delle elementari e delle medie non ci preoccupa particolarmente conferma il sindaco Conte gli spazi a disposizione sono sufficienti. Quelli che erano rimasti vuoti l'anno scorso ora verranno saturati con la nuova disposizione delle classi. Servono piccoli interventi di adeguamento che andremo a realizzare nelle prossime settimane. Da questo punto di vista, comunque, siamo tranquilli».

