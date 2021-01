LE INIZIATIVE

TREVISO A Combai è stato acceso un braciere simbolico. Sulle colline asolane, Bruno Bernardi ha dato vita in solitaria alla bubarata. A Dosson Francesca Gallo ha acceso un piccolo fuoco famigliare. Stante il rispetto al divieto ai Panevin ufficiali, alcuni fuochi famigliari sono stati accesi nella Marca. Ma l'aderenza alle regole non è stata in conflitto con la tradizione. E i singoli falò casalinghi hanno raccolto consensi sui social. Nei giorni scorsi si è accesa una vivace diatriba sull'opportunità dei Panevin. E, una volta tanto, il tema non verteva sull'inquinamento. I sindaci quasi all'unanimità hanno da subito vietato l'accensione delle pire dell'Epifania. E anche chi, è il caso di Oderzo e Codognè, aveva assunto una posizione più possibilista, si è poi allineato alle indicazioni del Prefetto Maria Rosaria Laganà. Tuttavia alcuni piccoli fuochi famigliari, nel completo rispetto delle direttive (al massimo due ospiti esterni, distanziamento ed uso delle mascherine) sono stati concessi.

IL RITO

Il Panevin per molti incarna una lente per guardare al futuro con un po' di positività. Francesca Gallo, artigiana, musicista e ricercatrice, 20 anni fa con un gruppo di amici ha iniziato ad interessarsi ai panevin tradizionali, quelli piccoli realizzati nelle contrade. «Storicamente i panevin duravano 3 sere. Quest'anno per le limitazioni legate al Covid la tradizione è di fatto stata sospesa, ma un mio amico etnologo ha chiesto al sindaco di Zero Branco il consenso a tenere un piccolo falò in casa con un ospite esterno. Ci è stato concesso e non abbiamo voluto mancare l'appuntamento». Così, sotto la pioggia, appena sceso il buio, sono partiti in tre per raggiungere il centro del campo dove era stato preparato il piccolo falò. «Stivali al ginocchio, impermeabile che lascia appena intravvedere l'imboccatura dello stivale, berretto che scompiglia le sopracciglia. Ci inoltriamo nel frutteto, poi viriamo verso mattina e calpestiamo il caresón fra i cardi e il radicchio. Alziamo i teli impermeabili che coprono la catasta, perché a noi non ci ferma nessuno se decidiamo che la tradizione va rispettata. Depositiamo i calendari del 2020 come vuole la tradizione e li accediamo coi fiammiferi intanto che gli altri della famiglia ci raggiungono. Inizia ad ardere e il fumo va verso sera, sospiriamo, poi guardiamo le faìve che vanno in su, quest'anno tantissime, a segnare le anime che tornano al Padre e quelle che scendono a segnare chi nascerà».

IL SALUTO

Così Francesca Gallo ha voluto ringraziare l'anno passato, «che scopriamo aver portato anche cose positive in ognuno di noi, e non chiediamo niente all'anno appena arrivato, ma ci siamo resi disponibili al dialogo perché è inutile continuare a chiedere parole svuotate di vita». Ad Asolo invece Bruno Bernardi e la sua famiglia da 60 anni organizzano la bubarata cioè la pira del Panevin sulla collina di San Martino, tra gli ulivi dei colli asolani. «Dire bubarata per me è parlare della mia famiglia e ripercorrere tutta la storia. Ricordo che fin da piccolo partecipavo a questo rito e che mio padre puntualmente, con qualsiasi tempo, molte volte anche con la neve, faceva in cima alla collina affinchè portasse luce e speranza per l'anno nuovo appena arrivato. All'inizio ero spettatore, poi aiutante e col tempo organizzatore», ricorda in un post su Facebook. Una tradizione identitaria e transgenerazionale: «Ho ritenuto di assegnare a questa bubarata, realizzata nel rispetto delle prescrizioni, il simbolo di tutti i Panevin che a causa dell'emergenza Covid non sono stati accesi. Queste le previsioni: le faville sono andate a sera».

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

