LE INDAGINI

TREVISO «Non sono stato io. Non ho alcuna responsabilità». Ma le telecamere e i danni sul paraurti lo inchiodano. È stato identificato il responsabile dell'incidente che, mercoledì 8 gennaio, ha visto coinvolta una signora 80enne nei pressi dell'attraversamento pedonale di Varco Manzoni. «Si tratta di un 69enne di Silea, a bordo di un'auto a noleggio con caratteristiche leggermente diverse di quelle che erano state descritte inizialmente dall'anziana investita», spiega il comandante della Polizia Locale Andrea Gallo. «Il conducente non ha confermato le proprie responsabilità ma gli indizi e le prove raccolte non lasciano dubbi». L'uomo ha fornito una versione che non è parsa credibile. «Mi trovavo in un altro luogo della città» si sarebbe difeso.

LE REGISTRAZIONI

Gli addetti della centrale operativa della Polizia Locale di Treviso hanno però analizzato minuziosamente tutte le immagini della videosorveglianza, registrate mercoledì pomeriggio verso le 15 dalle telecamere non solo della zona dove è avvenuto il sinistro ma anche delle strade limitrofe. Dopo ore di indagini approfondite su tutti i veicoli transitati poco prima e dopo l'incidente, gli agenti sono riusciti ad individuare il veicolo coinvolto. I dubbi sono stati fugati quando gli operatori del Comando hanno controllato dal vivo la macchina che aveva ancora i segni dell'investimento. L'anziana stava attraversando sulle strisce che dai passeggi del Put immettono in porta Manzoni in pieno pomeriggio. L'auto in corsa l'ha urtata lateralmente facendola rovinare sull'asfalto. La signora è stata subito soccorsa da alcuni passanti e poi medicata e trasportata all'ospedale dai medici del Suem. Inizialmente le forze dell'ordine giudicavano improbabile ma non impossibile che il guidatore non si fosse accorto della collisione. Dai segni lasciati sull'auto però sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che l'omissione di soccorso non sia deliberata. I vigili urbani avevano anche rivolto un appello ai possibili testimoni. Per fortuna le telecamere di sicurezza in azione hanno consentito di dare un nome all'investitore.

LE ACCUSE

Per il 69enne scatterà la denuncia alla Procura della Repubblica e la segnalazione alla Prefettura: l'automobilista rischia fino a 3 anni di carcere e la sospensione della patente da uno a tre anni. «Ricordiamo che la legge punisce severamente chi non si ferma a prestare soccorso in caso di incidente stradale», afferma Gallo. «È un dovere non solo morale ma previsto dal Codice della Strada che, in casi più gravi, comporta anche l'arresto della persona che si dà alla fuga». Ancora una volta determinanti sono state le telecamere di videosorveglianza e l'acume investigativo degli agenti che nel giro di 48 ore hanno individuato il pirata della strada.

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA