LE INDAGINI

TREVISO Il coprifuoco non era ancora scattato domenica scorsa e in città c'era movimento. Tant'è che i sottoportici tra via Zorzetto e via Fiumicelli, poco prima dello scoppio della bomba, erano stati attraversati da diversi passanti. Un paio di loro intravedono pure loro nelle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Un miracolo che non si sia fatto male nessuno. «Era un ordigno micidiale, avrebbe sicuramente cagionato la morte di chi accidentalmente fosse passato in zona - ha detto senza mezzi termini il Procuratore della Repubblica reggente Massimo De Bortoli -. Un ordigno ad alto potenziale, concepito per uccidere, non solo per danneggiare».

LE ACCUSE

Proprio il rischio che qualcuno potesse essere coinvolto nella deflagrazione ha permesso alla Procura di configurare in prima istanza, tra i reati contestati, anche quello di strage. «È un gesto gravissimo - conferma De Bortoli -, perchè l'ordigno è stato fatto esplodere in pieno centro a Treviso e solo per circostanze del tutto casuali nessuno è rimasto ferito. Da qui l'ipotesi, oltre al danneggiamento e al porto di ordigno esplosivo, del reato di strage». Sarà però il sostituto procuratore Anna Andreatta, davanti al gip, a chiedere formalmente la qualifica giuridica rispetto a quanto riscontrato dalla stessa autorità inquirente, che ha sottolineato il gioco di squadra tra polizia e carabinieri (con la squadra mobile guidata dal dirigente Claudio Di Paola, la Digos con Alessandro Tolloso, il Nor di Treviso con il comandante Andrea Caminiti, il Reparto Operativo del tenente colonnello Marco Turrini e il nucleo investigativo del maggiore Giovanni Mura): «È grazie a questo che siamo riusciti a individuare così in fretta il presunto responsabile - ha sottolineato De Bortoli -, altrimenti non si sarebbe ottenuto questo risultato».

I SOSPETTI

Secondo la Procura di Treviso Enrico Sorarù avrebbe agito «verosimilmente da solo». Nessun altro sarebbe stato visto o ripreso assieme al 56enne la sera dell'esplosione. Ma le forze dell'ordine ora procederanno su alcuni «approfondimenti su un secondo soggetto». Potrebbero esserci comunque dei complici o fiancheggiatori, e ci sono ancora alcuni contorni da chiarire. A partire dall'assemblaggio della bomba: c'è l'ipotesi che il 56enne possa averla prodotta autonomamente, oppure che si sia servito della complicità di altre persone. Resta inoltre da definire del tutto il ruolo dell'amico che aveva prestato ospitalità a Sorarù, che verrà inevitabilmente sentito nelle prossime ore per sapere cosa sapesse. Certo è che il 56enne, avendo accesso al solo garage della palazzina in cui era ospitato, potrebbe non aver condiviso con nessuno le sue intenzioni. Ulteriori accertamenti verranno effettuati anche sul suo furgone, dove potrebbero essere trovate tracce di esplosivo.

IL PLAUSO

Ieri pomeriggio il Presidente del Vento Luca Zaia si è voluto congratulare con le forze dell'ordine per la rapidità e l'efficacia delle indagini: «Aver assicurato il responsabile alla giustizia ha detto Zaia è un successo che va oltre l'operazione d'indagine in sé stessa, perché riporta serenità tra i residenti e chiarisce aldilà di ogni dubbio le motivazioni del gesto criminoso. In questo momento, in cui sono già forti le preoccupazioni per l'epidemia di Covid 19 la gente non ha certo bisogno di ulteriori e diversi motivi di tensione».

