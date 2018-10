LE INDAGINI TREVISO Facevano troppo chiasso. Sono stati accoltellati per questo:

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE INDAGINITREVISO Facevano troppo chiasso. Sono stati accoltellati per questo: perché hanno risposto per le rime ai due vicini di casa che prima li hanno rimproverati per gli schiamazzi, poi li hanno minacciati, seguiti, e infine assaliti a suon di fendenti, uno dei quali è costato la vita al giovane Igor Ojovanu. Le indagini dovranno chiarire se i due stranieri, un cittadino rumeno e uno albanese, fossero sotto effetto di qualche sostanza. Non si spiegherebbe altrimenti la violenza con la quale si sono scagliati contro il gruppetto di...