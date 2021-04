Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE INDAGINISUSEGANA Nessun segno di violenza. I primi esami esterni sul corpo di Alessandro Ricci non hanno evidenziato elementi che aprano scenari diversi da quelli di un tragico incidente o, non escludono gli investigatori, da un gesto inconsulto da parte del 32enne le cui scarpe sono state trovate a ridosso della canaletta in cui è caduto, o si è tuffato, per poi venire sopraffatto dall'acqua gelida. L'amico che ha passato le ultime ore...