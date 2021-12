LE INDAGINI

CESSALTO Dopo il colpo, immediate le indagini per risalire al gruppo che ha colpito a Cessalto. Erano italiani o stranieri? Hanno operato per proprio conto o si è trattato di un furto su commissione? E colpiranno ancora? Tutte domande a cui gli inquirenti stanno lavorando per dare quanto prima una risposta. I militari sono intervenuti subito e, avendo trovato gli accessi sbarrati dai furgoni rubati, si sono avvicinati a piedi. In quel momento i ladri se la sono data a gambe. Sul posto ieri mattina hanno eseguito ripetuti sopralluoghi i militari del Comando di Treviso e del reparto investigativo, i colleghi della Compagnia di Conegliano e gli effettivi del Radiomobile di Conegliano, tra i primi a catapultarsi sul posto ieri notte insieme ai militari della locale stazione. A metà mattina c'è stato un mini-vertice delle forze dell'ordine nella locale stazione di Cessalto di via Isonzo. Poi verso le 11 sul posto è giunto il maggiore Fabio Di Rezze, comandante della Compagnia Carabinieri coneglianese, che ha fatto il punto di quanto avvenuto in quei 10 minuti, tra le 4.20 e le 4.30.

Maggiore Di Rezze, che è successo nel dettaglio?

«I dieci malfattori sono riusciti a rubare il materiale elettronico dal magazzino della Ires-Sme. Il loro piano è stato piuttosto articolato. Hanno posizionato sei furgoni rubati in questi giorni nella provincia di Milano».

Si tratta di una modalità logistica tutt'altro che estemporanea

«Stiamo indagando su un gruppo di professionisti che hanno operato nei minimi dettagli. Siamo di fronte a persone che sapevano come muoversi. Basti pensare al numero dei mezzi utilizzati: reperire ben sei furgoni per un unico colpo non è semplice. Ha comportato un impegno a livello logistico non da poco e in una manciata di minuti l'operazione si è conclusa. Per fortuna la pattuglia della locale stazione era in servizio a cento metri di distanza».

Qualcuno li ha visti?

«Li ha intravisti la guardia giurata mentre transitava lungo l'autostrada che si trova proprio davanti al piazzale di carico e scarico».

È riuscito a individuare le targhe?

«Questo purtroppo no, sarebbe stato utile sul piano investigativo. Ad ogni modo sono fuggiti con due mezzi, un furgone e un'auto di tipo Jeep. Nel furgone c'erano tre persone più il materiale rubato. Nella vettura il resto del gruppo».

E ora come state operando?

«Stiamo eseguendo le indagini specifiche e dettagliate per valutare dove sono usciti dall'autostrada, se in Italia o all'estero. Dove hanno lasciato i mezzi, se ne hanno usati altri. Stiamo verificando tutti questi dettagli anche attraverso le immagini delle videocamere disseminate lungo l'A4».

Ma l'intento dei ladri secondo lei era proprio il materiale di telefonia?

«Crediamo di sì. Pensiamo che il gruppo volesse replicare il furto avvenuto qui qualche anno fa. Anche in quel caso vennero rubati telefoni, materiale poi piazzabile. Chiaramente tutte le ipotesi al momento sono aperte. Stiamo lavorando per dare al più presto un'identità a questo sodalizio criminale».

E i furgoni?

«I cinque mezzi utilizzati per ostruire le strade di accesso sono stati sequestrati. Serviranno per le indagini. La speranza è di reperire indizi utili per risalire all'identità dei malviventi».

Alla fine si può dire che è andata bene?

«Direi di sì. Si è trattato di un gruppo di professionisti ma quanto è stato rubato abbiamo ragione di credere sia stato di molto inferiore alle loro aspettative». (gr)

