LA POLEMICA

TREVISO Continuano a suscitare reazioni i selfie fatti dal sindaco Mario Conte assieme a genitori e bambini durante la festa di fine anno in piazza. Belle foto, sorridenti, ma senza mascherina. La discussione è subito divampata. E Roberto Grigoletto (Pd) non si è lasciato sfuggire l'occasione per punzecchiare il primo cittadino: «Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Mi sembra, per fare un esempio e rendere il concetto, un caso di sdoppiamento, se dalla psicologia lo si può trasferire alla politica. Ma come? Ho detto e ripetuto in varie sedi il mio apprezzamento per come ha gestito con grande responsabilità e fermezza la fase uno dell'emergenza sanitaria a Treviso e ora il Conte di Treviso mi fa questo scivolone? Se siamo già nella fase 3 o 4 addirittura, abbia la cortesia di informare tutti perché io vedo ancora tanti concittadini ottemperare con scrupolo estremo alle disposizioni delle autorità civili e sanitarie. E mentre il Sindaco senza protezione si fa i selfie con i bambini per festeggiare la fine dell'anno scolastico in un contesto che sinceramente mi sembra rientrare nella casistica dell'assembramento, vorrei ricordare che da mercoledì scorso nelle scuole superiori i maturandi in mascherina entrano in aula uno alla volta cosparsi con ettolitri di disinfettante, a sostenere l'esame».

LA STOCCATA

E tornando al recente passato, Grigoletto incalza: «Ricordo che, e capisco il 7 e 25 aprile, il 2 giugno scorso per la festa della Repubblica in piazza ha voluto esserci solo lui. Quindici giorni dopo invece... manco la mascherina».

LA REPLICA

il sindaco però ribatte: «Polemica strumentale, inutile, costruita veramente sul nulla. La mascherina era con me, l'ho tolta solo per pochi secondi e per fare foto che i genitori stessi mi chiedevano. Poi l'ho rimessa. Non c'è stato nessun pericolo: a chi arrivava in piazza veniva misurata la febbre, tanto per dire, gli hula oop sono servi ti a distanziare i bambini e tutti hanno usato il gel disinfettante. È stata una giornata piena di sorrisi, di allegria, organizzata seguendo tutte le disposizioni di sicurezza. Poi, se qualcuno pensa che sia maglio rovinare la festa e buttarla ancora una volta in politica, faccia pure. Io sono tranquillo e sereno. E, sia chiaro, rifarei tutto».

P. Cal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA