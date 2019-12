Le foto dei ladri su Facebook Il prefetto: «Così si rischia troppo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO «Utilizzare i social network in questo modo è del tutto inutile. Anzi, dico di più: può essere molto pericoloso e controproducente. Non riesco proprio a capire quale sia lo scopo di queste azioni». Parole del Prefetto di Treviso, Maria Rosaria Laganà, venuta a conoscenza delle immagini postate su Facebook dalla vittima di un furto in casa avvenuto la notte scorsa a San Biagio della Callalta. Non era la prima volta che quell'abitazione veniva visitata dai ladri, e forse per questo la proprietaria ha deciso di rendere...