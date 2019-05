Le Esse aiuta i genitori a gestire le emozioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTOTREVISO Un pomeriggio insieme per parlare di relazioni, benessere e crescita. Mentre i bambini giocano insieme in cortile, le mamme in aula approfondiscono temi legati all'educazione bevendo insieme un the. Poi, alla fine, merenda collettiva. Giovedì alle ore 14.30 alla Scuola dell'Infanzia Cervellini, è in programma Educatè, nutrirsi di emozioni, un invito rivolto ai bambini e a i loro genitori per trascorrere un pomeriggio a scuola insieme tra educazione, gioco e convivialità. Promossa dall'Istituto Comprensivo Felissent, e...