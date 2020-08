LE ELEZIONI

TREVISO I candidati si dicono ancora in attesa, il Presidente Zaia parla di colloqui sui programmi in attesa del 21 agosto, ma quanto il ministro Fontana esce dal K3 per tornare in Lombardia è chiara una cosa: i giochi sono fatti. Ieri nella sede di Treviso la Lega ha messo nero su bianco i nomi di due delle tre liste elettorali con cui la corazzata di centrodestra si presenterà alle regionali. Nelle stanze del quartier generale del Carroccio sono sfilati i candidati di tutte le circoscrizioni. Ultimi i 18 trevigiani, che hanno dovuto attendere il proprio turno con pazienza per poi sottoporsi alle foto di rito.

I NOMINATIVI

L'ufficialità, si diceva, si avrà il 21, ma i nomi sono sostanzialmente certi. Per la lista Zaia Presidente saranno candidati Paolo Speranzon, già sindaco di Motta di Livenza e assessore provinciale con deleghe alle Politiche Sociali. Poi Roberto Bet, già sindaco di Codognè e attuale componente dell'ufficio di segreteria provinciale, Stefano Busolin, ex assessore in provincia e per 10 anni presidente di Ascopiave. Ricandidato anche Nazareno Gerolimetto, ex assessore a Castelfranco e consigliere regionale uscente della Lega. Per l'area del Quartier del Piave Alberto Villanova, presidente della commissione cultura nella Giunta uscente ci riprova sotto il segno di Zaia. Tra gli uscenti saranno di nuovo ricandidati Laura Rizzotto, capogruppo della lista Zaia presidente e già consigliere regionale e l'ex sindaco di San Vendemiano Sonia Brescacin. Infine in corsa Stefania Buran, responsabile della Lega di Motta già promossa a responsabile organizzativo provinciale e Marianna Rossi, attuale assessore all'ambiente del comune di Istrana. Resta al momento in sospeso il nome di Riccardo Barbisan, il consigliere uscente che è risultato beneficiario del bonus di 600 euro e sta chiarendo proprio in queste ore la propria posizione.

NEL CARROCCIO

La lista trevigiana della Lega schiererà alle regionali l'attuale assessore al turismo Federico Caner, il consigliere uscente Gianpiero Possamai, ex sindaco di Cappella Maggiore e presidente della comunità montana poi l'ex sindaco di Quinto Mauro Dal Zilio e il sindaco di Montebelluna e già assessore alla cultura in Provincia Marzio Favero. Le quote rosa in lista sono Manuela Bertuola, attuale assessore a Volpago, Emanuela Deola, titolare di Guida prosecco e esponente della lega pievigina, insieme a Laura Piovesan, proveniente dal mondo delle civiche di Ponzano e Manola Spolverato, medico condotto, ex assessore a Spresiano attualmente consigliere comunale a Casale sul Sile. Per tutta la giornata il viavai di macchine e candidati ha visto sfilare i protagonisti dell'ultimo decennio della politica locale in quota Lega. A disciplinare il traffico Giuseppe Canova, coordinatore provinciale e il neo letto Giuseppe Paolin, insediatosi in parlamento il 5 agosto dopo il riconteggio che ha sancito l'uscita di Luca De Carlo a favore del candidato leghista. Ma tra le salette e i corridoi del K3 si è rivisto anche il dimissionario assessore alla sicurezza di Mogliano Carlo Albanese. Ai colloqui, si diceva, presente non solo il Presidente Luca Zaia ma anche l'ex ministro Lorenzo Fontana.

L'UFFICIALITA'

«L'ufficialità si avrà il 21 agosto, fino ad allora è tutto possibile- mette le mani avanti il Presidente della Regione uscendo alle 18,30 dalla sede del K3- in questa fase è importante incontrare i candidati e parlare di programmi. Sono tutti nomi emersi dal territorio, che già hanno avuto modo di dimostrare le proprie capacità nei comuni e in provincia, o già con incarichi regionali». E oggi secondo round per la terza lista. Quella degli amministratori. Per la quale i rumors danno in ballo il sindaco di Arcade Domenico Presti, l'ex sindaco di Mogliano Giovanni Azzolini, l'avvocato opitergino Pietro Dalla Libera, consigliere regionale uscente, l'ex sindaco id Conegliano Alberto Maniero.

Elena Filini

