LE DISMISSIONI

TREVISO I due Covid Hospital trevigiani voltano pagina. Il San Camillo ha chiuso il settore dedicato ai pazienti positivi. Ieri sono state dimesse le ultime persone che hanno sconfitto il coronavirus. Dalla fine di questa settimana la struttura privata convenzionata alle porte del centro di Treviso tornerà a lavorare come prima dell'emergenza, ovviamente seguendo tutte le precauzioni del caso. E anche l'ospedale di Vittorio Veneto si prepara alla seconda fase. Il 12 maggio verrà riaperto il pronto soccorso. Sarà lo spartiacque che segnerà l'inizio dell'era post emergenza Covid, con la speranza che non ci siano colpi di coda dell'epidemia.

LA GRANDE ONDATA

Nelle ultime settimane il San Camillo di Treviso ha accolto 65 pazienti positivi al coronavirus. Soprattutto anziani, l'età media superava gli 80 anni, trasferiti dal Ca' Foncello. Quattro purtroppo non ce l'hanno fatta. Mentre 55 sono guariti, si sono negativizzati e hanno potuto far ritorno a casa. Ieri il reparto Covid è stato chiuso tra l'esultanza di medici, infermieri e operatori. «Ce l'abbiamo fatta tutti assieme dicono ringraziamo tutto il personale che è stato coinvolto nell'assistenza in prima linea, ad uno ad uno, ma anche chi, in un momento così delicato, ha continuato a curare tutti gli altri pazienti non Covid«. Adesso si riparte. «Sono stati dimessi tutti i degenti: oggi nella nostra struttura non ci sono più pazienti positivi spiegano dall'ospedale guidato da suor Lancy Ezhupara e Augusto Coan, rispettivamente direttore amministrativo e direttore sanitario sono prontamente iniziate le attività per sanificare i locali, assicurando all'utenza che dovrà accedere al reparto interessato un rientro in totale sicurezza. Abbiamo sempre garantito percorsi e personale dedicato, in modo da evitare il diffondersi del virus. L'ospedale San Camillo ha rispettato tutti i protocolli ed è assolutamente sicuro».

LA RIPARTENZA

Anche a Vittorio Veneto una parte dell'attività ordinaria è già ripartita. Qui sono ancora ricoverati 42 pazienti positivi al coronavirus. Ma i percorsi separati consentono di portare avanti le cose di pari passo. C'è una road map precisa. Le attività del centro di Otorinolaringoiatria, riferimento nazionale per il tumore alla laringe, sono operative da lunedì. Domani, nello specifico, riprenderanno gli interventi chirurgici. Ieri sono stati liberati anche gli spazi per il day e week surgery al settimo piano dell'ala A dello stabile. Dall'11 maggio di ricomincerà anche con questa attività chirurgica. E il giorno dopo, martedì prossimo, verrà riaperto il pronto soccorso. All'ingresso verrà montato un termo-scanner per controllare la temperatura di tutte le persone in arrivo. «È il programma per superare la fase Covid ed entrare definitivamente nella fase 2 anche a Vittorio Veneto tira le fila Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca adesso sono in corso i lavori di ripristino nel blocco operatorio. Ci saranno quattro sale libere dal Covid. Più altre due che si aggiungeranno dopo la fine dei lavori». Anche a Montebelluna, dove non verranno più trattati pazienti Covid, in questi giorni sono state smantellate le pareti divisorie innalzate per separare i pazienti. A immortalare le operazioni un video, girato dagli stessi operatori, che sta facendo il giro del web.

