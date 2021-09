Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE DENUNCETREVISO Il residente detective si accorge di quel passamano sospetto e permette ai carabinieri di smascherare lo spacciatore di cocaina. E' successo in via don Giovanni d'Alessi, a Treviso. La chiamata al 112 è arrivata ieri mattina e la pattuglia del Norm è arrivata nel giro di pochi minuti, intercettando una Volkswagen Polo. Al volante c'era una 39enne trevigiana che in tasca aveva 0,7 grammi di cocaina. L'aveva appena comprata...