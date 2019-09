LE CRITICHE TREVISO «Dopo un anno hanno già esaurito tutta la verve

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE CRITICHETREVISO «Dopo un anno hanno già esaurito tutta la verve creativa: del resto una ordinanza fatta per rimanere inapplicata mica ha bisogno di introdurre correttivi e miglioramenti, giusto? Peccato perché, come cantava Adriano Celentano, qui in città i motori delle macchine già ci cantano la marcia funebre». PARTITO DEMOCRATICORoberto Grigoletto del Partito Democratico parte all'attacco contro l'ordinanza antismog del Comune di Treviso, che replica in sostanza quella dell'anno passato, salvo la novità della deroga per chi sia...