Un gruppo di cooperative sociali della Marca in collaborazione con il Comune di Castelfranco e altri 28 comuni ha avviato un nuovo progetto di inserimento lavorativo di persone disoccupate. Saranno 50 le persone senza lavoro a poter svolgere un tirocinio formativo in altrettante realtà produttive della zona. Le aziende che verranno appositamente individuate nelle prossime settimane potranno inserire nel proprio organico un tirocinante per 5 mesi, la cui borsa lavoro e l'assicurazione RC saranno a totale carico del progetto. I disoccupati beneficiari del progetto sono stati selezionati nei Comuni afferenti all'ambito territoriale e hanno già intrapreso un percorso di valorizzazione delle competenze. Con l'attivazione del tirocinio è prevista la messa a disposizione da parte della Cooperativa sociale di un tutor in affiancamento al tirocinante durante la sua esperienza in azienda. Protagoniste del progetto un gruppo di Cooperative sociali della provincia di Treviso associate a Confcooperative Federsolidarietà Veneto, in collaborazione con 29 comuni dell'Ambito Territoriale Sociale Veneto dell'Usl 2, Distretto di Asolo. Il progetto vede come capofila il Comune di Castelfranco Le aziende che sono interessate ad aderire al progetto possono inviare una email all'indirizzo: pon.inclusione2020@gmail.com.

