LE CONTROMISURE

TREVISO Tre week-end di apertura del centro con notti bianche tra aprile e maggio, la sfilata di Carnevale recuperata sotto le stelle e parcheggi gratuiti. Probabili, in aggiunta, gli sconti sui plateatici e l'alleggerimento delle imposte comunali. L'iniezione adrenalinica al commercio trevigiano è maturata ieri pomeriggio all'interno dell'incontro di Urbecom e riguarderà i week-end del 18 e 19 aprile, 2, 3 e 16, 17 maggio. Così Treviso ha deciso di rispondere alla debacle di queste settimane. «Sarà uno choc di positività: la città lo merita e il commercio lo merita. Dobbiamo dare sostegno materiale e un'iniezione di entusiasmo alla città per contrastare l'emergenza di queste settimane» afferma il vicesindaco Andrea De Checchi.

IL PROGRAMMA

Si pensa a 3 notti bianche con eventi e negozi aperti fino a tardi: un contenitore di gioia e leggerezza entro il quale recuperare anche la sfilata di Carnevale con ammassamento all'altezza del foro Boario e tragitto lungo le Mura. E poi musica, iniziative ed incentivo con proposta di fascia gratuita di parcheggio. «Abbiamo chiesto al settore ragioneria di valutare provvedimenti che coincidano con quelle 3 giornate di iniezione adrenalinica di sviluppo della città con qualche vantaggio in materia fiscale e tributaria - ha chiarito De Checchi -: misure insomma che partano dall'occupazione del suolo pubblico alla contribuzione potrebbe riguardare lo sconto sull'attività dei plateatici». Non solo plateatici però perchè la preoccupazione è di portare aiuto a tutte le attività. «Non escludo che in concomitanza con quegli eventi il sabato pomeriggio ci possano essere i parcheggi gratuiti» ha conclude De Checchi.

LA PROPOSTA

In questa difficile contingenza si moltiplicano le richieste di sconto sugli affitti. I gestori di attività commerciali hanno avuto incassi dimezzati e chiedono un sostegno. «C'è oggettivamente una sopravvenuta impossibilità che compromette la capacità di rimborsare i mutui e rimborsare gli affitti - conferma Federico Capraro, presidente Ascom -. Come associazione di categoria stiamo lavorando con Abi per la moratoria sui mutui che è assolutamente indispensabile in questo momento. Per quello che attiene agli affitti ci diciamo sin da ora disponibili alla sensibilizzazione nei confronti dei privati perchè crediamo che in città ci siano gli estremi per l'eccessiva onerosità». Un'analoga iniziativa è stata messa in atto a Conegliano alla Corte delle Rose, dove i negozianti hanno bussato alle porte dei proprietari dei locali per concordare una riduzione temporanea degli affitti. «E ci sono già i primi riscontri positivi» fa sapere Patrizia Loberto, fino allo scorso autunno presidente dell'associazione Corte delle rose e ora alla guida di Conegliano in Cima, la partecipata di Comune e Ascom. «L'iniziativa di Conegliano è interessante ma attendiamo che si traduca in un vero dato di fatto- frena Capraro- sull'intera provincia in ogni caso sono aspetti che valuteremo. Lo dico in maniera chiara, abbiamo una scala di priorità. I più danneggiati in questo momento sono alberghi e ristoranti. Poi agenzie di vaiggio e trasporti. Inoltre le zone più colpite sono i centri storici turisticamente rilevanti, penso a Treviso, Asolo e Conegliano».

El.Fi

